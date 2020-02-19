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Происшествия

19 февраля, 16:36

Гендиректора "Титановой долины" взяли под стражу на два месяца

происшествия суды

Фото: ТАСС/Марина Молдавская

Гендиректор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов задержан на два месяца по решению Ленинского районного суда в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве. Кызласова арестовали, когда он передавал 2,5 миллиона рублей, которые он вымогал у субподрядчика.

Вместе с ним арестовали бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова. Было возбуждено уголовное дело в отношении обоих. Кроме того, в "Титановой долине" и в доме гендиректора впоследствии провели обыски.

Ранее суд оставил в силе приговор, вынесенный бывшему первому замдиректору АО "Росгеология" Руслану Горрингу. Он получил взятку за предоставление беспрепятственной коммерческой деятельности на территории Ленинского района Подмосковья. Его приговорили к 3,5 годам колонии общего режима.

Также кассационный суд признал законным приговор бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) Дмитрию Захарченко. Он получал взятки в особо крупном размере.

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