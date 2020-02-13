Блогера подозревают в вымогательстве 800 тыс рублей у администрации Королева

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Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в вымогательстве 800 тысяч рублей у главы городского округа Королев, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Им оказался мужчина 1983 года рождения. Он требовал выплаты, угрожая распространить в интернете компрометирующие сведения. Подозреваемого задержали при передаче денег.

На него завели уголовное дело по статье 163 УК РФ "Вымогательство". В отношении него избрали меру пресечения в виде домашнего ареста, возложен также запрет на определенные действия. СМИ уточняли, что задержанным является автор одного из телеграм-каналов.

В январе обвинение в крупной взятке предъявили заместителю главы управления ГУ уголовного розыска МВД Евгению Кузину. Было возбуждено уголовное дело по статье "Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой". Пресненский суд рассматривает вопрос об аресте Кузина.