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Москва 24

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Общество

18:15

Замглавы управления ГУ угрозыска МВД обвинили во взятке

суды общество происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обвинение в крупной взятке предъявлено заместителю главы управления ГУ уголовного розыска МВД Евгению Кузину, рассказали ТАСС в пресс-службе Пресненского суда.

"Кузин Евгений Викторович, заместитель начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс, ГУ УР МВД России, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ ("Вымогательство взятки в особо крупном размере организованной группой")", – отметили в пресс-службе суда.

Кроме того, Пресненский суд уже рассматривает вопрос об аресте Кузина.

Ранее стало известно, что Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного по подозрению в получении взятки. Кроме того, по делу о коррупции был арестован исполняющий обязанности прокурора Норильска Хаваж-Бауди Гутаев. По решению суда его арестовали сроком на два месяца.

Также следственные органы нашли доказательства того, что 8 миллиардов рублей, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, имеют коррупционное происхождение. Так, следователи выявили факт получения Захарченко взяток "за покровительство в коммерческой деятельности группе компаний".

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