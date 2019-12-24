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Москва 24

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Происшествия

10:49

Замначальника отдела ГИБДД "Балашихинское" арестовали по обвинению во взяточничестве

происшествия

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Заместителя начальника ОГИБДД МУ МВД "Балашихинское" арестовали по делу о получении взятки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника главы ГСУ Следственного комитета РФ по области.

"По данным следствия, с апреля 2015 года по февраль 2018 года полицейский получал от генерального директора фирмы как лично, так и посредством переводов на счета банковских карт денежные средства в общей сумме не менее 250 тысяч рублей", – объяснили в СК РФ.

Сообщается, что руководителя отделения ГИБДД просили оказать покровительство в работах по содержанию дорожной и уличной сетей Балашихи. Гендиректора фирмы, который, по версии следствия, причастен к инциденту, допросили по делу как подозреваемого. Дело в его отношении рассматривается.

"По данному факту назначено проведение служебной проверки, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет наказание в соответствии с законодательством. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители", – сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима бывшего директора департамента аудита государственных контрактов министерства обороны. Мужчину обвиняют в получении 12-миллионной взятки.

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