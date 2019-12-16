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Москва 24

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Общество

15:12

Экс-глава департамента Минобороны получил 10 лет колонии за взятку

суды общество

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Столичный суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима экс-директора департамента аудита государственных контрактов Министерства обороны Максима Куксина. Об этом сообщает ТАСС.

Его признали виновным в получении взятки в размере 12 миллионов рублей.

Как установило следствие и суд, мужчина требовал денежное вознаграждение со своего подчиненного "за продвижение по службе и покровительство". В июне минувшего года Куксин был задержан, а позднее арестован Савеловским судом Москвы. Своей вины он не признал и отказался от дачи показаний.

Ранее Басманный суд столицы признал виновным в хищении более 14 миллиардов рублей бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова. Его приговорили к 14 годам колонии общего режима.

Также суд удовлетворил гражданские иски, заявленные потерпевшими к Кузнецову. Общая сумма взыскания превышает 14 миллиардов 300 миллионов рублей.

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