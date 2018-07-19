Арестован директор департамента аудита госконтрактов Минобороны

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Савеловский суд столицы арестовал директора департамента аудита государственных контрактов Минобороны Максима Куксина по делу о взятке в 11 миллионов рублей, передает "Интерфакс".

За денежное вознаграждение он хотел продвинуть сослуживца по карьерной лестнице и оказать ему покровительство. По словам источника, чиновник просил 15 миллионов рублей, но получил 11. Вину арестованный отрицает, от дачи показаний отказывается.

Куксин останется под стражей до 17 сентября. Ему грозит до 15 лет заключения со штрафом, в 70 раз превышающим сумму взятки.