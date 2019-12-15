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Происшествия

17:57

ФСБ допрашивает экс-главу комитета по благоустройству Петербурга

происшествия

Фото: соцсети

Сотрудники ФСБ поводят оперативно-следственные мероприятия с бывшим председателем комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Владимиром Рублевским, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

При этом информация о его задержании пока уточняется. Официальных комментариев УФСБ по Петербургу и Ленинградской области пока нет.

По данным источников агентства, Рублевского допрашивают и должны доставить в Москву.

Свой пост председателя городского комитета по благоустройству он покинул 14 октября. Обязанности председателя комитета временно исполняет первый замглавы Сергей Малинин.

В октябре Федеральная антимонопольная служба выявила в картельном сговоре шести дорожных компаний в Петербурге с городским комитетом по благоустройству признаки преступления, предусмотренного статьей "Ограничение конкуренции". Во время расследования ведомство изучило 39 торгов, проводимых в 2016–2019 годах на общую сумму более 24 миллиарда рублей.

Ранее Бабушкинский суд Москвы арестовал бывшего главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Обвиняемый отправится в СИЗО сроком на два месяца – до 3 февраля 2020 года. О такой мере пресечения ходатайствовало следствие.

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