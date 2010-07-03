Экс-главу Щелковского района обвинили во взяточничестве

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Следствие предъявило обвинение в получении взятки в виде автомобиля за шесть миллионов рублей экс-главе Щелковского района Московской области Алексею Валову. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

"По данным следствия, в 2017 году обвиняемый получил от своей подчиненной взятку в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes стоимостью более 6 миллионов рублей, из которых половина суммы и страховые премии в размере 241 тысячи рублей оплачены подчиненной за общее покровительство и попустительство по службе", – говорится в сообщении.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками ФСБ по нескольким адресам проживания обвиняемого провели обыски.

6 декабря также будет решен вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения.

Как стало известно ранее, правоохранители выявили дополнительный эпизод преступной деятельности бывших сотрудников администрации Щелковского района, в сговоре с которыми подозревается сотрудник столичной полиции. Их подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в феврале 2017 года подозреваемые незаконно изъяли в пользу отца полицейского муниципальную недвижимость по заниженной цене. Своими действиями злоумышленники нанесли ущерб администрации Щелковского района на сумму более 14,5 миллиона рублей.

Ранее уголовное дело возбудили в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской. Ее задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. По данным источника агентства, следственные мероприятия проводят сотрудники ФСБ.