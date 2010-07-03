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Происшествия

14:10

Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

суды происшествия

Фото: телеграм-канал 112

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест первого замглавы СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев... по 28 января 2020 года", – сказала судья.

Накануне Михаила Бусылко задержали за взятку в 18 миллионов рублей. Также правоохранители задержали адвоката адвокатской палаты Владимирской области. По данным следствия, Бусылко обещал за взятку закрыть уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", адвокату – по статье "Посредничество во взяточничестве".

Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что они были задержаны с поличным, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

Ранее громкий коррупционный скандал произошел в ОМВД по столичному району Дорогомилово. Высокопоставленных полицейских заподозрили в вымогательстве. Среди подозреваемых – заместитель начальника отдела полиции и его заместитель. Они якобы требовали 12 миллионов рублей за содействие.

25 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Генерал-майору предъявлено обвинение по уголовной статье "Покушение на мошенничество".

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