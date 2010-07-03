Суд отправил первого замглавы свердловского СУ СК под домашний арест

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Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под домашний арест первого замглавы СУ СК по Свердловской области Михаила Бусылко. Об этом сообщает РИА Новости.

"Избрать Бусылко меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до двух месяцев... по 28 января 2020 года", – сказала судья.

Накануне Михаила Бусылко задержали за взятку в 18 миллионов рублей. Также правоохранители задержали адвоката адвокатской палаты Владимирской области. По данным следствия, Бусылко обещал за взятку закрыть уголовное дело.

Ему предъявлено обвинение по статье "Получение взятки", адвокату – по статье "Посредничество во взяточничестве".

Официальный представитель СК РФ подчеркнула, что они были задержаны с поличным, сотрудниками УФСБ России по Свердловской области. Расследованием дела занимается центральный аппарат СК.

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