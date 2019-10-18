Кто из российских чиновников и силовиков попал в криминальную хронику

В Москве арестовали замначальника отдела МВД по району Дорогомилово, а также его заместителя. Сотрудников полиции подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об аресте силовиков настаивало следствие. Вспоминаем, кто еще из российских чиновников, силовиков и топ-менеджеров попал в поле зрения правоохранителей в последнее время.
Мошенничество в особо крупном размере
В столице 17 октября задержали высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идет о заместителе начальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальнике полиции Дмитрии Смирнове и его заместителе – начальнике отдела Уголовного розыска Сергее Устинове. Их подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Адвокат Сергей Зуев сообщил журналистам о попытке полицейских получить от него семь миллионов рублей за прекращение в отношении него проверки со стороны правоохранительных органов. Однако Устинов и Смирнов не обладали такими полномочиями. Поэтому их подозревают в попытке мошенничества.
Зуев отмечает, что был вынужден обратился в ФСБ.
После этого в УВД по Западному административному округу и в ОВД "Дорогомилово" прошли обыски. А Устинова и Смирнова задержали. Если вину полицейских докажут, то их уволят, а также накажут в соответствии с законом.
По данным следствия, правоохранителей задержали при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.
"В период с сентября по 17 октября 2019 год фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств знакомого адвоката в размере 3,5 миллиона рублей, в отношении которого проводилась процессуальная проверка. За указанную сумму они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. В действительности такой возможности соучастники не имели, а полученные деньги намеревались присвоить себе", – пояснили в СК.
Пресненский суд арестовал подозреваемых на два месяца, до 18 декабря. Сам Смирнов не признает свою вину. На заседании в суде он просил отпустить его под домашний арест, отметив, что не знал, что в пакете лежат деньги.
"Заключение под стражу – это слишком сурово. Мы сели с Устиновым в машину, он (адвокат Зуев – Прим. ред.) сказал Устинову, что привез ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства", – сказал Смирнов.
Устинов вину также не признал, заявив, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид. Он рассказал, что знаком с потерпевшим – адвокатом Сергеем Зуевым – со времен, когда последний служил в полиции.
"В последнее время он предлагал мне выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него. Я отказывался", – пояснил Устинов.
По его словам, в день задержания Зуев позвал его и Дмитрия Смирнова к себе в машину и передал пакет.
"Я думал там самогон, который он гнал, а оказалось – деньги", – пояснил Устинов.
В то же время адвокат Смирнова Сергей Булаев заявил, что потерпевший по делу (Сергей Зуев. – Прим. ред.) сам был ранее судим за мошенничество и превышение полномочий.
"Потерпевший по делу Смирнова является интересной личностью. Зуев служил в полиции, был осужден за превышение полномочий и мошенничество. Он склонен искажать факты для своих целей, не исключаю, что он вводит в заблуждение и СК. Его показания непоследовательны. Если их читать внимательно, то не ясно, за что же именно вымогали у него деньги. Он сам выступил инициатором встречи со Смирновым и Устиновым, с первого момента встречи вел аудиозапись", – сказал адвокат.
Договоры на 250 миллионов рублей
2 октября Басманный суд столицы арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимира Александрова в рамках дела о мошенничестве.
Несмотря на просьбы "Аэрофлота" освободить его из СИЗО под домашний арест, Мосгорсуд отказал в этом. Таким образом, топ-менеджер будет содержаться под стражей до 30 ноября. Свою вину он не признает.
Вместе с ним арестовали юриста коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дину Кибец, председателя этой же адвокатской коллегии Александра Сливко и бывшего руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову.
По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров, действуя сообща с фигурантами дела, организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. При этом работы по контрактам выполняли не нанятые специалисты, а сотрудники "Аэрофлота". Для исполнения договоров в 2016–2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов как минимум 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих недостоверные сведения об объеме выполненных работ.
100 миллионов за "невозбуждение"
25 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Генерал-майору предъявлено обвинение по уголовной статье "Покушение на мошенничество".
По данным следователей, предполагаемая сумма взятки составила 100 миллионов рублей. Эти деньги Мельников собирался получить за непривлечение к уголовной ответственности бизнесмена. По уголовному делу также проходят еще трое фигурантов.
Более 20 миллионов на "реставрацию"
В конце сентября Басманный суд столицы отправил на два месяца в СИЗО замглавы департамента Минкультуры России Павла Мосолова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря в 2011–2016 годах. Предполагается, что было освоено более 20 миллионов рублей.
Вместе с Мосоловым арестовали и экс-главу департамента министерства культуры Владимира Цветнова по тому же делу.
Ущерб на 748 миллионов
В июне на тот момент министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту Шереметьево, когда он находился во внеплановом отпуске в связи с лечением дочери. Шеверду обвинили в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.
Он был задержан в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади около 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По версии следователей, в результате незаконной вырубки лесному фонду был причинен ущерб на 748 миллионов рублей. Шеверду сперва арестовали на два месяца, а затем продлили арест еще на три. Кроме того, губернатор Иркутской области уволил Шеверду, попросившего об отставке.