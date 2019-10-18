Кто из российских чиновников и силовиков попал в криминальную хронику

В Москве арестовали замначальника отдела МВД по району Дорогомилово, а также его заместителя. Сотрудников полиции подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об аресте силовиков настаивало следствие. Вспоминаем, кто еще из российских чиновников, силовиков и топ-менеджеров попал в поле зрения правоохранителей в последнее время.

Мошенничество в особо крупном размере

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столице 17 октября задержали высокопоставленных сотрудников полиции. Речь идет о заместителе начальника ОМВД РФ по району Дорогомилово, начальнике полиции Дмитрии Смирнове и его заместителе – начальнике отдела Уголовного розыска Сергее Устинове. Их подозревают в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Адвокат Сергей Зуев сообщил журналистам о попытке полицейских получить от него семь миллионов рублей за прекращение в отношении него проверки со стороны правоохранительных органов. Однако Устинов и Смирнов не обладали такими полномочиями. Поэтому их подозревают в попытке мошенничества.



Сергей Зуев адвокат В отношении меня СК РФ вел доследственную проверку на причастность к мошенничеству. Сотрудники ОМВД "Дорогомилово" узнали об этом и предложили свое покровительство и помощь.



Зуев отмечает, что был вынужден обратился в ФСБ.

После этого в УВД по Западному административному округу и в ОВД "Дорогомилово" прошли обыски. А Устинова и Смирнова задержали. Если вину полицейских докажут, то их уволят, а также накажут в соответствии с законом.

По данным следствия, правоохранителей задержали при получении взятки в размере 3,5 миллиона рублей.

"В период с сентября по 17 октября 2019 год фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения денежных средств знакомого адвоката в размере 3,5 миллиона рублей, в отношении которого проводилась процессуальная проверка. За указанную сумму они обещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности. В действительности такой возможности соучастники не имели, а полученные деньги намеревались присвоить себе", – пояснили в СК.

Пресненский суд арестовал подозреваемых на два месяца, до 18 декабря. Сам Смирнов не признает свою вину. На заседании в суде он просил отпустить его под домашний арест, отметив, что не знал, что в пакете лежат деньги.

"Заключение под стражу – это слишком сурово. Мы сели с Устиновым в машину, он (адвокат Зуев – Прим. ред.) сказал Устинову, что привез ему пакет с деревенской самогонкой. Я взял пакет, но он предназначался не мне, я не знал, что там денежные средства", – сказал Смирнов.

Устинов вину также не признал, заявив, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, а также ребенок-инвалид. Он рассказал, что знаком с потерпевшим – адвокатом Сергеем Зуевым – со времен, когда последний служил в полиции.

"В последнее время он предлагал мне выпить и обсудить вопрос, связанный с доследственной проверкой в отношении него. Я отказывался", – пояснил Устинов.

По его словам, в день задержания Зуев позвал его и Дмитрия Смирнова к себе в машину и передал пакет.

"Я думал там самогон, который он гнал, а оказалось – деньги", – пояснил Устинов.

В то же время адвокат Смирнова Сергей Булаев заявил, что потерпевший по делу (Сергей Зуев. – Прим. ред.) сам был ранее судим за мошенничество и превышение полномочий.

"Потерпевший по делу Смирнова является интересной личностью. Зуев служил в полиции, был осужден за превышение полномочий и мошенничество. Он склонен искажать факты для своих целей, не исключаю, что он вводит в заблуждение и СК. Его показания непоследовательны. Если их читать внимательно, то не ясно, за что же именно вымогали у него деньги. Он сам выступил инициатором встречи со Смирновым и Устиновым, с первого момента встречи вел аудиозапись", – сказал адвокат.

Договоры на 250 миллионов рублей

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

2 октября Басманный суд столицы арестовал заместителя генерального директора по правовым и имущественным вопросам "Аэрофлота" Владимира Александрова в рамках дела о мошенничестве.

Александров в 2005 году окончил Московскую государственную юридическую академию (МГЮА), а в 2016 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС). После этого занимал должности в органах прокуратуры и следственного комитета. В "Аэрофлоте" он работает с 2013 года. На должность замгендиректора по правовым и имущественным вопросам назначен в июле 2016 года. Также он имеет медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и благодарность министра транспорта России.



Несмотря на просьбы "Аэрофлота" освободить его из СИЗО под домашний арест, Мосгорсуд отказал в этом. Таким образом, топ-менеджер будет содержаться под стражей до 30 ноября. Свою вину он не признает.

Вместе с ним арестовали юриста коллегии адвокатов Московской области "Консорс" Дину Кибец, председателя этой же адвокатской коллегии Александра Сливко и бывшего руководитель юридического департамента "Аэрофлота" Татьяну Давыдову.

По версии следствия, в 2015–2016 годах Александров, действуя сообща с фигурантами дела, организовал заключение с данными адвокатами четырех договоров на оказание юридических услуг. При этом работы по контрактам выполняли не нанятые специалисты, а сотрудники "Аэрофлота". Для исполнения договоров в 2016–2018 годах Александров и Давыдова необоснованно перечислили на счета коллегии адвокатов как минимум 250 миллионов рублей на основании подготовленных Сливко и Кибец актов, содержащих недостоверные сведения об объеме выполненных работ.

100 миллионов за "невозбуждение"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

25 сентября Басманный районный суд Москвы арестовал до 24 ноября первого заместителя начальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД Александра Мельникова. Генерал-майору предъявлено обвинение по уголовной статье "Покушение на мошенничество".

По данным следователей, предполагаемая сумма взятки составила 100 миллионов рублей. Эти деньги Мельников собирался получить за непривлечение к уголовной ответственности бизнесмена. По уголовному делу также проходят еще трое фигурантов.



Александр Мельников курировал вопросы обеспечения деятельности правительственной комиссии по профилактике правонарушений и оперативного штаба МВД России по профилактике правонарушений, а также деятельности изоляторов временного содержания (ИВС), подразделений охранно-конвойной службы и специальных приемников.



Более 20 миллионов на "реставрацию"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В конце сентября Басманный суд столицы отправил на два месяца в СИЗО замглавы департамента Минкультуры России Павла Мосолова. Его обвиняют в хищении бюджетных денег, выделенных на ремонт Соловецкого монастыря в 2011–2016 годах. Предполагается, что было освоено более 20 миллионов рублей.

Вместе с Мосоловым арестовали и экс-главу департамента министерства культуры Владимира Цветнова по тому же делу.

Ущерб на 748 миллионов

В июне на тот момент министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту Шереметьево, когда он находился во внеплановом отпуске в связи с лечением дочери. Шеверду обвинили в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий.

Он был задержан в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади около 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По версии следователей, в результате незаконной вырубки лесному фонду был причинен ущерб на 748 миллионов рублей. Шеверду сперва арестовали на два месяца, а затем продлили арест еще на три. Кроме того, губернатор Иркутской области уволил Шеверду, попросившего об отставке.