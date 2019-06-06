За что в Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Москве 6 июня задержали очередного чиновника. Следователи подозревают министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду в превышении должностных полномочий. Его задержали по делу о незаконной вырубке леса в природном заказнике в Иркутской области. Разбираем подробности дела и вспоминаем, кто из российских чиновников также был задержан в этом году.

Фото: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

"Санитарная" вырубка

Министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду задержали в столичном аэропорту Шереметьево. Он находился во внеплановом отпуске в связи с лечением дочери с начала июня.

Шеверду обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с причинением тяжких последствий. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. Министра лесного комплекса задержали в рамках расследования дела о санитарной рубке леса на площади около 120 гектаров в природном заказнике "Туколонь" в Казачинско-Ленском районе Иркутской области. По версии следователей, Шеверда незаконно назначил и согласовал проведение сплошной санитарной рубки на охраняемой природной территории. Следственный комитет заявил, что ущерб по этому делу оценивается на общую сумму около 748 миллионов рублей.

При этом власти Иркутской области настаивают на том, что санитарные вырубки леса были законны. "Правомерность и необходимость действий по оздоровлению леса в "Туколони" подтвердили и выездные обследования состояния лесов заказника специалистами-лесопатологами, учеными", – говорится в сообщении на сайте регионального правительства. Здесь также отмечается, что губернатор региона Сергей Левченко обеспокоен задержанием Шеверды.

Министру лесного комплекса Иркутской области предъявят обвинения в ближайшее время. Следствие будет ходатайствовать о его аресте. ТАСС со ссылкой на представителя в правоохранительных органах сообщает, что Шеверда в четверг будет отправлен в Иркутск, где в пятницу суд определит ему меру пресечения.

Громкие дела

В первый день лета стало известно, что следствие предъявило бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову обвинение в убийстве своей знакомой – 39-летней Евгении Исаенковой – зампреда районной Общественной палаты. По информации СМИ, Кулаков и Исаенкова якобы состояли в близких отношениях. По предварительным сведениям, жертву задушили руками и предметом из ткани: не исключено, что колготками или платком. Предполагается, что подозреваемый пригласил ее на свидание в безлюдное место. Туда они отправились на ее же машине, где он и задушил женщину.

Хотя Кулаков отрицает вину, проверка на полиграфе доказала ее. Кроме того, ДНК-экспертиза указала на следы Кулакова в автомобиле с телом. Экс-главу Раменского района Подмосковья арестовали до 7 июля.

1 июня стало известно, что был задержан бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков по уголовному делу о коррупции. Его и управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина задержали по подозрению в присвоении бюджетных средств в размере порядка 700 миллионов рублей. Басманный суд Москвы постановил заключить под стражу Конькова до 30 июля.

В конце марта этого года возбудили уголовное дело о хищении мошенническим путем денежных средств "Роснефти" в отношении экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. По версии следствия, в 2014–2017 годах, когда тот был вице-президентом нефтяной компании, принадлежащая ему фирма сдавала представительству "Роснефти" помещение площадью более 280 квадратных метров по завышенной цене. При этом защита Ишаева утверждает, что он возместил вменяемый ему ущерб от мошенничества на 5,7 миллиона рублей. Суд поместил бывшего чиновника под домашний арест, а затем продлил его до 27 августа.

Также в марте задержали бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова. Согласно данным СК РФ, свои преступления Абызов совершал с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года. Предполагается, что он похитил четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области, а затем вывел средства за рубеж. Сам Абызов себя виновным не считает.

Экс-министр будет находиться под арестом до 25 июля. Кроме того, арест был наложен на 30 миллионов рублей, которые находятся на одном из счетов сына Абызова Даниила.

Михаил Абызов. Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

8 марта в аэропорту Внуково был задержан бывший первый замглавы Росгеологии Руслан Горринг в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2011 году он, тогда носивший фамилию Ганижев, получил от предпринимателя более пяти миллионов рублей за беспрепятственное осуществление коммерческой деятельности на территории Ленинского района Московской области. Сейчас Горринг находится под арестом.

При этом ранее Горринг оказался в центре скандала из-за видеоролика, в котором он, общаясь с пользователями онлайн-игры, использовал ненормативную лексику и рассказывал о своих неделовых отношениях с подчиненными. Из-за этого его уволили с должности первого замглавы Росгеологии.

А в конце января сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова задержали прямо в здании Совета Федерации. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля. Одновременно был задержан и отец бывшего сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Суд арестовал все имущество и деньги, принадлежащие отцу и сыну.

22 мая стало известно, что Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Арашукова. Основанием для этого стало непредставление в срок декларации за 2018 год. Арашуков пробудет под арестом до 30 июня.