Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Бывший глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков не признал вину в убийстве своей знакомой, передает Агентство "Москва".

В зале Бабушкинского районного суда сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"Я не признаю вину, на вопросы отвечать не буду", – заявил экс-чиновник.

Ранее следствие предъявило ему обвинение в убийстве. По этой статье бывшему главе района грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет.

Чиновника обвиняют в убийстве 39-летней Евгении Исаенковой – зампреда местной общественной палаты. По информации СМИ, они состояли в близких отношениях.

По предварительным сведениям, жертву задушили руками и предметом из ткани. Подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место. Туда они отправились на ее же машине, и он задушил женщину.

Хотя Кулаков отрицает вину, проверка на полиграфе доказала ее. Кроме того, ДНК-экспертиза указала на следы Кулакова в автомобиле с телом. На теле погибшей найдены биологические и потожировые следы чиновника.