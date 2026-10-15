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15 октября, 04:35

Политика

Квартира экс-замминистра обороны Иванова в Москве перешла в собственность государства

Фото: ТАСС/AP

Российская Федерация стала официальным владельцем квартиры в центре Москвы, ранее принадлежавшей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову. Недвижимость перешла государству после конфискации по первому уголовному делу экс-чиновника, сообщил ТАСС его адвокат Денис Балуев.

Речь идет о квартире 12 в доме 20 на улице Поварской. При этом, как отметил Балуев, никто из людей, зарегистрированных в квартире, не получал требования добровольно освободить помещение. О дальнейших действиях в отношении недвижимости адвокат не сообщил.

Ранее Симоновский суд Москвы продлил содержание Иванова под стражей до 6 января. Решение было принято в рамках дела о получении взяток на сумму 1,3 миллиарда рублей.

Иванова задержали в апреле 2024 года по подозрению во взяточничестве. По версии следствия, он оказывал содействие компаниям, которые бесплатно выполняли для него ремонтно-строительные работы.

Позднее бывшему замминистра предъявили обвинение в растрате в особо крупном размере. Следствие связывало это дело с хищением более 3,2 миллиарда рублей у банка "Интеркоммерц", а также растратой почти 200 миллионов рублей при закупке двух паромов для Керченской переправы. Общий ущерб оценивался более чем в 4 миллиарда рублей.

Впоследствии стало известно, что сумма вменяемых Иванову взяток превысила 1,415 миллиарда рублей. Из этой суммы, по данным следствия, 1 миллиард 208 миллионов рублей он получил от подрядчиков.

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