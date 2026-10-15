15 октября, 06:17Транспорт
Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэропорт Внуково продолжает обслуживать рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Из-за действующих мер возможны корректировки расписания.
Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Домодедово. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальную информацию о своем рейсе.