Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорт Внуково продолжает обслуживать рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет самолеты по согласованию с соответствующими органами. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.

Из-за действующих мер возможны корректировки расписания.

Ранее аналогичные ограничения ввели в аэропорту Домодедово. Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальную информацию о своем рейсе.