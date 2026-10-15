15 октября, 04:00Транспорт
Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию
Фото: Москва 24/Никита Симонов
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Выполнение рейсов согласовывают с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
Из-за действующих мер возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные меры действовали в Домодедово вечером 14 октября. Тогда прием и отправку самолетов также проводили по согласованию с соответствующими органами.
Ограничения, введенные вечером 14 октября, продлились около двух часов. После этого Росавиация сообщила об их снятии.