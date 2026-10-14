Домодедово обслуживает рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Аэропорт Домодедово обслуживает рейсы с учетом временных ограничений на использование воздушного пространства. Прием и отправка самолетов осуществляются по согласованию с соответствующими органами, сообщила пресс-служба Росавиации.

В ведомстве подчеркнули, что введенные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о своих рейсах.

Ранее в Госдуме предложили обязать авиакомпании бесплатно информировать пассажиров об изменениях в расписании рейсов с помощью СМС. Депутаты предлагают внести изменения в Федеральные авиационные правила отдельным пунктом 74.1 и обязать перевозчиков отправлять СМС на номер телефона, указанный при бронировании.