Знакомую главы Раменского района могли задушить в безлюдном месте

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Женщину, по подозрению в убийстве которой задержан экс-глава Раменского района Московской области Андрей Кулаков, могли задушить в безлюдном месте, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он уточнил, что, по данным следствия, подозреваемый пригласил жертву на свидание в безлюдное место. Туда они отправились на ее же машине, и он задушил женщину.

По предварительным данным, жертву задушили руками и предметом из ткани. Не исключается, что колготками или платком, однако точное орудие убийство пока установить не удалось.

Ранее СМИ писали, что бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. Кулакова, который досрочно покинул свой пост, задержали. В отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело об убийстве. Вопрос об избрании ему меры пресечения решат в ближайшее время.

Кулаков вину отрицает. На допросе он сказал, что видел жертву последний раз 29 апреля. В то же время он прошел проверку на полиграфе, которая доказала его виновность. Кроме того, ДНК-экспертиза указала на следы Кулакова в автомобиле с телом.

"Его виновность подтверждается, в том числе проверкой на полиграфе. Кроме того, на теле погибшей найдены биологические и потожировые следы Кулакова" – цитирует ТАСС представителя регионального главка Следственного комитета Евгения Кирюшина.

Предварительно установлено, что в ночь на 2 мая задержанный в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую из-за личной неприязни. Затем Кулаков скрылся с места происшествия. Ее тело нашли в машине 4 мая.

По данным СМИ, Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях.