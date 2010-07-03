СК подтвердил задержание экс-главы Раменского района Подмосковья

Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который досрочно покинул свой пост, задержали по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального главка СК Евгения Кирюшина.
"Все подтверждаю: и задержание, и информацию о жертве", − заявила она. По словам Кирюшиной, в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что обвинение Кулакову пока не предъявлено. Вопрос об избрании ему меры пресечения решат в ближайшее время.
Как уточнили в СК, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая задержанный в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую из-за личной неприязни. Затем Кулаков скрылся с места происшествия, добавили представители следствия.
"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области", − сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области. Исполняющим обязанности был назначен Сергей Воробьев, который до этого был первым замглавы муниципального района.
Ранее СМИ писали, что Кулакова подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. По данным ТАСС, Исаенкова была задушена в ходе личного конфликта. Ее тело нашли в машине 4 мая. Кулаков был допрошен и задержан.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.