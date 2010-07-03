СК подтвердил задержание экс-главы Раменского района Подмосковья

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Бывшего главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, который досрочно покинул свой пост, задержали по подозрению в убийстве. Об этом ТАСС сообщила представитель регионального главка СК Евгения Кирюшина.

"Все подтверждаю: и задержание, и информацию о жертве", − заявила она. По словам Кирюшиной, в отношении экс-чиновника возбудили уголовное дело об убийстве. Отмечается, что обвинение Кулакову пока не предъявлено. Вопрос об избрании ему меры пресечения решат в ближайшее время.

Как уточнили в СК, предварительно установлено, что в ночь на 2 мая задержанный в салоне автомобиля убил свою 39-летнюю знакомую из-за личной неприязни. Затем Кулаков скрылся с места происшествия, добавили представители следствия.

"29 мая 2019 года Кулаков Андрей Николаевич досрочно прекратил полномочия главы Раменского района Московской области", − сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Московской области. Исполняющим обязанности был назначен Сергей Воробьев, который до этого был первым замглавы муниципального района.

Ранее СМИ писали, что Кулакова подозревают в причастности к убийству зампреда местной общественной палаты Евгении Исаенковой. По данным ТАСС, Исаенкова была задушена в ходе личного конфликта. Ее тело нашли в машине 4 мая. Кулаков был допрошен и задержан.