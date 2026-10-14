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14 октября, 21:37

Общество

Финалист благотворительного фестиваля "Белая трость" поделился опытом выступления

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Финалист XVII Международного благотворительного фестиваля "Белая трость" Роман Башинский рассказал о своем опыте выступления на мероприятии, отметив, что это было очень ответственно.

По его словам, в фестивале участвуют большое количество человек, с которыми можно пообщаться и завести знакомство.

"А еще я люблю, когда мне громко хлопают, ведь тогда хочется петь еще лучше!" – сказал финалист фестиваля.

Мать Башинского Дарья назвала "Белую трость" важным шагом в творческом пути своего сына. Она подчеркнула, что ее сын выступил со своим любимым наставником Дианой Гурцкой и дуэтом "Вольные". Женщина также указала, что опыт выступления на большой сцене и поддержка артистов помогают ее сыну на конкурсах и в телепроектах.

"Нам, родителям, фестиваль дает ощущение, что мы не одни: сюда приезжают родители и ребята из разных регионов и стран, и все поддерживают друг друга. У фестиваля удивительная атмосфера!" – добавила она.

Гала-концерт фестиваля "Белая трость" пройдет 15 октября в концертном зале "Москва". На сцене выступят незрячие и слабовидящие вокалисты из разных стран, а также звезды российской эстрады.

Среди участников были не только граждане России, но и представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Грузии. Впервые в финальном этапе приняла участие исполнительница из Республики Сербской (Босния и Герцеговина).

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