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14 октября, 20:13

Общество

Регистрация на ОГЭ и ЕГЭ начнется в большинстве регионов РФ с 1 декабря

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

В большинстве регионов России подача заявлений на участие в ОГЭ и ЕГЭ стартует с 1 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.

При этом регистрация в Москве доступна с октября. Заявления принимаются на mos.ru.

В этом году процедура упростилась. Раньше выпускникам 11-х классов нужно было отдельно оформлять заявление на ЕГЭ, а затем – на итоговое сочинение или изложение. Девятиклассники также отдельно регистрировались на ОГЭ и итоговое собеседование по русскому языку. Теперь после подачи заявления на экзамены система сама предложит зарегистрироваться на итоговое сочинение или собеседование.

При этом в ЕГЭ в 2027 году изменится количество заданий по двум предметам. В новых материалах по истории количество заданий увеличится с 21 до 22, а максимально возможный первичный балл возрастет с 42 до 43.

В частности, по профильному уровню математики число заданий также увеличится с 19 до 20, а максимальный первичный балл за экзамен вырастет с 32 до 33.

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