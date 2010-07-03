Глава Раменского района Подмосковья задержан по подозрению в убийстве

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Главу Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова задержали по подозрению в убийстве, сообщает "Интерфакс".

Его подозревают в причастности к гибели заместителя председателя местной общественной палаты Евгении Исаенковой, тело которой нашли 2 мая в ее автомобиле.

Кулакова задержали на рабочем месте. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее Черемушкинский районный суд столицы отправил Татьяну Супрун, обвиняемую в убийстве своего грудного сына, на принудительное лечение.