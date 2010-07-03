Обвиняемую в убийстве грудного сына отправили на принудительное лечение

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Татьяну Супрун, обвиняемую в убийстве своего грудного сына, отправили на принудительное лечение. Решение принял Черемушкинский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

Вечером 8 октября 2018 года труп ребенка обнаружил его отец. К моменту, когда мужчина приехал домой, его супруга уже покинула квартиру.

После убийства сына Супрун пыталась покончить с собой, но врачам удалось ее спасти.

Ранее Головинский районный суд отложил рассмотрение иска о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь без присмотра в захламленной квартире.