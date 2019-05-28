Почему женщины бросают своих детей

В Москве развернулась новая семейная драма. Женщина привела своего маленького сына в торговый центр и бросила его в игровой комнате. За последний месяц это не первый такой случай. Похожая история произошла в столице 16 мая. Тогда молодая мать решила избавиться от двухлетней дочки, оставив ее в одной из московских поликлиник. Разбираемся, почему женщины все чаще отказываются от собственных детей.

Снимок с видео: ГУ МВД по Москве

Бросила в торговом центре

Вечером 26 мая столичные полицейские получили сообщение о том, что в торговом центре на Лобненской улице неизвестная женщина бросила ребенка на вид лет шести. Камеры наблюдения запечатлели, как она приводит мальчика в ТЦ. Женщина довольно быстро идет, поэтому ребенку с пакетом надо чуть ли не бежать, чтобы успеть за ней. Оставив мальчика в детской игровой комнате, она спокойно уходит и больше не возвращается.

Ребенок порядка семи часов провел в торговом центре, пока его администрация не связалась с мамой мальчика. Но та заявила, что не собирается его забирать и посоветовала оставить себе. Больше на звонки она не отвечала. На следующий день, 27 мая, полицейские сообщили, что мать ребенка задержана. Ей оказалась 34-летняя Виктория Шматенко.

Следственный комитет начал проверку по факту случившегося. А сотрудники полиции обнародовали видео общения с матерью. Первая беседа женщины и правоохранителей состоялась еще в квартире ее сожителя. На вопросы та отвечала странно, заявляла, что ребенок не ее, что его ей отдала некая "бабушка". Голос за кадром предположил, что женщина находится под действием наркотиков. В участке она продолжила отрицать связь с ребенком, сообщила, что неадекватна, а также предложила сотрудникам полиции снять порно.

Мальчика же доставили для обследования в больницу, с ним начал работу психолог. Ребенка навестила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Она отметила, что он психологически и физически здоров, достаточно развит.



Анна Кузнецова уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Он, конечно, отвлекается ненадолго во время игр. Но тоскует и зовет маму. Вполне контактный, здоровый внешне, говорит, что его зовут Саша, ему шесть лет, он ходит в детский сад в Тульской области, называет адрес.

Детский омбудсмен также удивилась, что родители предпочитают просто оставлять детей, вместо того чтобы прибегнуть к законным инструментам отказа от их воспитания. После выписки из больницы ребенка временно разместят в учреждении соцзащиты.

Соседи Виктории, подбросившей сына в ТЦ, рассказали телеканалу Москва 24 о женщине. По их словам, она действительно мама ребенка, причем добрая и чуткая. Ее часто видели гуляющей с сыном во дворе дома. Одной из соседок при знакомстве она показалась милой. Узнав, что та бросила мальчика, некоторые соседи сначала не поверили в произошедшее, посчитав это шуткой.

Дурной пример

Женщина оставила ребенка в торговом центре в Москве

История Виктории, бросившей сына в ТЦ, не первая в текущем месяце. 16 мая 21-летняя гражданка Украины, скрыв лицо медицинской маской, принесла и оставила свою двухлетнюю дочку в московской детской поликлинике №15. Нашедшие ребенка врачи обратились в полицию, следователи организовали проверку и поиск его родственников. Вскоре удалось задержать мать девочки Марию Рудницкую и ее 27-летнего сожителя Шамиля. На допросе молодая женщина рассказала, что ребенок мешал ей строить личную жизнь, а сдать его в детский дом она "не додумала".

Девочку поместили в больницу для обследования. Врачи диагностировали у нее легкую форму ОРВИ. При этом детский омбудсмен Анна Кузнецова отметила, что девочка выглядит ухоженной: "хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт", "аккуратна, хорошо слушается взрослых".

Сначала в отношении матери девочки и ее сожителя возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Однако 20 мая прокуратура отказалась от уголовного преследования пары, а суд отпустил Марию и Шамиля на свободу.

Малышку же на днях выпишут из больницы и поместят в социальное учреждение. По словам Кузнецовой, у ребенка все хорошо, он выздоровел.

Уже на следующий день, после того как Марию и ее сожителя отпустили, в Санкт-Петербурге в съемном жилье нашли брошенную семимесячную девочку. По данным следователей, родители оставили девочку "без надлежащего присмотра, ухода и питания в частном доме". Сначала было возбуждено уголовное дело по статье "Оставление в опасности", но вскоре его переквалифицировали по статье "Покушение на убийство".

Малышке повезло: ее плач услышал родственник собственника дома, открыл дверь и нашел ребенка. Девочку доставили в больницу для обследования. Родителей, бросивших кроху, до сих пор ищут. Предположительно, они пытались отдать ребенка в детский дом, но у них отказались принять ребенка без оформленного свидетельства о рождении. Обнаруживший крошку мужчина уточнил, что рядом с ребенком он также нашел выписку из роддома, в которой у девочки даже имени не было. Предположительно, матери семимесячной малышки 21 год, у нее с мужем есть еще старший ребенок.

Вдохновились безнаказанностью?

МВД опубликовало видео допроса бросившей сына в ТЦ москвички

Депутат Госдумы от ЛДПР, председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, комментируя участившиеся случаи, когда матери оставляют детей, сказал Москве 24, что освещение подобных проблем в СМИ "ассоциативно влияет на сознание и подсознание тех женщин, которые находятся в трудной жизненной ситуации и неустойчивом моральном и психологическом состоянии". "Узнав про такие широко освещающиеся истории, они могут сделать соответствующий вывод и поступок, который был показан в сюжете новостей", – считает парламентарий. По его словам, любая глобализация проблемы вместо ее локализации порождает такие же ситуации.



Ярослав Нилов депутат Госдумы Порой доведенные до состояния срыва женщины не находят ничего проще, как таким образом поступить. Хотя они могут отказаться от ребенка в рамках правового поля. Наша задача – оказывать помощь таким женщинам, своевременно психологически и материально поддерживать. У нас есть меры социальной поддержки, органы опеки. Поэтому мы не должны допускать, чтобы женщина эмоционально срывалась и шла на такой отчаянный поступок.

По словам психиатра Александра Федоровича, поскольку в ряде случае оставление детей в месте, где им ничего не угрожает, уголовно не наказывается, некоторые женщины этим могли вдохновиться. "Что касается отказа детского дома принять ребенка без свидетельства о рождении в Санкт-Петербурге, мне кажется, нужно дать правовую оценку действиям сотрудников этого учреждения. При условиях отчаяния у этих женщин, это могло послужить сигналом к агрессивным действиям по отношению к ребенку. А это совершенно недопустимо", – считает психиатр.

Фото: телеграм-канал HUE

Он уверен, что если детей можно бросать просто так, то их должны и в социальных учреждениях принимать просто так. "Здесь произошел бюрократический перегиб", – подчеркнул Федорович. Он предположил, что после этого мать находится в отчаянии.



Александр Федорович психиатр Женщины, бросающие детей, либо нездоровы психически, либо их положение психологическое столь удручающе, что они не могут никаким другим образом урегулировать ситуацию. Жаль, что СМИ пишут о том, что оставление ребенка уголовно ненаказуемо, но мало пишут о том, что женщине можно сделать в сложной жизненной ситуации.

Он заключил, что наказывать женщин за оставление детей все же не стоит. Но сделать законный отказ от них максимально упрощенным было бы неплохо, так как недооценивать риски для ребенка "мы не имеем права".