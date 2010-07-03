Брошенного в столичном ТЦ мальчика направят в учреждение соцзащиты

Мальчика, брошенного матерью в торговом центре на севере Москвы, после выписки из больницы временно разместят в учреждении соцзащиты. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента соцзащиты.
"Сейчас ребенок находится в медицинском учреждении, с мальчиком работает психолог", − рассказал ТАСС представитель ведомства. "После выписки из больницы мальчик будет временно направлен в одно из учреждений социальной защиты в Москве", − уточнил собеседник агентства.
По его словам, соцработники будут навещать ребенка в больнице и обеспечат его всем необходимым. "По полученным сведениям, женщина и ее сын являются жителями одного из регионов России. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, чтобы установить точное место жительства матери и ребенка", − пояснили в пресс- службе департамента соцзащиты. .
Как рассказала детский омбудсмен Анна Кузнецова, шестилетний мальчик психологически и физически здоров, достаточно развит. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка выразила удивление, что родители предпочитают просто оставлять детей, вместо того, чтобы прибегнуть к законным инструментам отказа от их воспитания.
Вечером 26 мая женщина оставила шестилетнего ребенка в игровой комнате торгового центра на Лобненской улице. Спустя несколько часов администрация ТЦ связалась с матерью по телефону, но та отказалась забирать ребенка. Тогда сотрудники заведения вызвали полицию. Женщину задержали. МВД уже опубликовало видео ее допроса.
В настоящее время следователи и сотрудники органов опеки проверяют, в каких условиях жил мальчик, а также исполняли ли его родители свои обязанности по воспитанию ребенка.
Следователи допрашивают женщину, которая бросила сына в игровой комнате в столичном ТЦ
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