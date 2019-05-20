Почему прекратили дело против оставившей дочь в поликлинике матери

В Москве прекратили дело в отношении матери, оставившей свою двухлетнюю дочь в столичной поликлинике. 20 мая суд отпустил гражданку Украины Марию Рудницкую и ее сожителя Шамиля С. на свободу. Ранее их задержали для допроса. Вспоминаем подробности истории брошенной девочки и разбираемся, почему прекратили дело против ее матери.
"Не идет на контакт"
"Пока мы не встретили Шамиля, Мария была прекрасной мамой: дома детей накормит, спать уложит, кушать приготовит, постирает. Как появился Шамиль – Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она сейчас на контакт не идет", – так говорит о поведении своей 21-летней дочери бабушка брошенной девочки, Наталья Рудницкая.
16 мая Мария, скрыв лицо медицинской маской, принесла двухлетнюю дочку Арину в детскую поликлинику № 15 и оставила ее там. Нашедшие ребенка врачи обратились в полицию, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка. Вскоре удалось задержать мать крохи и ее 27-летнего сожителя. На допросе молодая женщина пояснила, что ребенок мешал ей строить личную жизнь, а сдать девочку в детский дом она "не додумала".
Найденную кроху поместили в больницу, где она проведет еще около недели. Врачи диагностировали у нее легкую форму ОРВИ. Вместе с тем главврач детской городской инфекционной больницы № 6, куда поступила малышка, Ольга Жданова рассказала, что "девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь", а ее "словарный запас также соответствует ее возрасту". А уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что девочка "хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт", "аккуратна, хорошо слушается взрослых".
Вскоре в полицию обратилась бабушка малышки. Она захотела взять внучку к себе. Как сообщил Москве 24 источник в правоохранительных органах, бабушка проживает на Украине. Сейчас женщина готовит документы, чтобы забрать девочку. Источник пояснил, что у ребенка тоже украинское гражданство. Поэтому российская сторона отдаст девочку бабушке. Но до тех пор, пока вопрос о дальнейшей судьбе малышки не будет решен, после обследования в больнице кроху поместят в социальное учреждение.
Сначала в отношении матери девочки и ее сожителя возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Однако 20 мая прокуратура отказалась от уголовного преследования пары. Суд отпустил Марию и Шамиля на свободу. Молодые люди стремительно вышли на улицу и уехали, игнорируя вопросы журналистов. Мария все это время прятала свое лицо. В свою очередь, Следственный комитет с подобным решением не согласился. Следователи намерены в ближайшее время обжаловать постановление прокуратуры.
Вместе с тем, освобождение пары Москве 24 пояснил источник в правоохранительных органах. Он заявил, что поликлиника – безопасное место, где оставленной девочке ничего не угрожало. Поэтому статья "Оставление в опасности" отпала. То же касается и "Неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка" – отказ от крохи к этой статье не относится.
"Пока мы не имеем новых обстоятельств дела. Поэтому можем лишь констатировать нарушение юридической формы отказа от ребенка, что само по себе не является уголовно наказуемым деянием", – констатировал источник.
Возможные мотивы матери
Рассуждая о мотивах, побудивших Рудницкую отказаться от дочки, психиатр Александр Федорович предположил, что она либо психически не здорова, либо находится в стрессовой ситуации и под давлением, либо не хочет воспитывать дочь. "В конце концов, она могла просто отправить ребенка в детский дом. Но женщина выбрала незаконный путь", – отметил психиатр.
По его словам, если Мария решилась бросить дочку из-за того, что ее новый ухажер не хотел растить чужого ребенка, то эту ситуацию едва ли можно назвать стрессовой. "Под стрессом я понимаю, например, конфликт с родителями. Они могли не принять ребенка и давить на молодую мать. А тот факт, что бабушка сейчас готовит документы, чтобы забрать внучку себе, показывает, что давления не было", – считает Федорович.
Оставившая дочь в поликлинике мать и ее сожитель находятся в изоляторе
Он подчеркнул, что у Рудницкой могли быть и другие мотивы, но они лежат в социологической области, а не психологической. В свою очередь, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что в этой ситуации "трудно говорить" о том, что на решение матери повлияли трудные материальные условия, отсутствие жилья или работы. "Иногда женщины просто не хотят заниматься детьми, видят в них помеху. Обычно так, как Мария, поступают женщины, у которых либо нет родных, либо нет с ними отношений. Например, одинокие девушки, родившие без мужа. Но тут ее мать готова взять ребенка. Нет сомнений, что она помогала бы дочери растить девочку", – сказал он.
Синельников заметил, что когда родителей лишают родительских прав, то чаще всего опекунство оформляют не чужие люди, а дедушки и бабушки. Он добавил, что поступок Рудницкой осуждается в обществе. Он также отметил один любопытный факт. Согласно опросам социологического факультета, если женщина бросает мужа из-за влюбленности в другого мужчину, большинство респондентов подобный поступок оправдывают. А когда мать бросает ребенка по той же причине – ее порицают. При этом эксперт убежден, что в обоих случаях распад семьи продиктован одним и тем же мотивом – "чистейшим проявлением эгоизма", замаскированным под "новую любовь".
По его словам, чаще всего, чтобы мать отказалась от ребенка, нужно, чтобы от него отказались все остальные тоже – отец, дедушки и бабушки с обеих сторон. Но в обществе склонны винить в таких случаях только мать.
Профилактика отказов от детей
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать новую службу помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По ее мнению, важно, чтобы граждане могли "в режиме одного окна" узнать информацию о возможных социальных услугах. "Возможно, если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы – этой ситуации можно было избежать", – процитировали Кузнецову в ее аппарате.
Инициативу омбудсмена поддержал и Синельников. Он уверен, что "люди должны быть информированы о цивилизованных способах решения своих проблем". "Создать службу, которая предотвращала бы распад семьи, стоит. Мы о своих правах и возможностях знаем очень мало. Даже оказавшись в трудной ситуации, не всегда наводим справки. Проблема правовой безграмотности в России весьма серьезна", – подчеркнул эксперт.
"Важно также объяснить матери, что если она откажется от ребенка, то ей потом его никто не вернет. Она может передумать, но уже будет поздно. А желающих усыновить маленьких детей много. Так что если кто-то решится отказаться от ребенка, то это навсегда", – заключил Синельников.
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