Почему прекратили дело против оставившей дочь в поликлинике матери

В Москве прекратили дело в отношении матери, оставившей свою двухлетнюю дочь в столичной поликлинике. 20 мая суд отпустил гражданку Украины Марию Рудницкую и ее сожителя Шамиля С. на свободу. Ранее их задержали для допроса. Вспоминаем подробности истории брошенной девочки и разбираемся, почему прекратили дело против ее матери.

Фото: Агентство "Москва"/Киселев Сергей

"Не идет на контакт"

"Пока мы не встретили Шамиля, Мария была прекрасной мамой: дома детей накормит, спать уложит, кушать приготовит, постирает. Как появился Шамиль – Маша стала какая-то замкнутая. Со мной она сейчас на контакт не идет", – так говорит о поведении своей 21-летней дочери бабушка брошенной девочки, Наталья Рудницкая.

16 мая Мария, скрыв лицо медицинской маской, принесла двухлетнюю дочку Арину в детскую поликлинику № 15 и оставила ее там. Нашедшие ребенка врачи обратились в полицию, следователи организовали проверку и поиск родственников ребенка. Вскоре удалось задержать мать крохи и ее 27-летнего сожителя. На допросе молодая женщина пояснила, что ребенок мешал ей строить личную жизнь, а сдать девочку в детский дом она "не додумала".

Найденную кроху поместили в больницу, где она проведет еще около недели. Врачи диагностировали у нее легкую форму ОРВИ. Вместе с тем главврач детской городской инфекционной больницы № 6, куда поступила малышка, Ольга Жданова рассказала, что "девочка говорит отдельные слова, понимает обращенную к ней речь", а ее "словарный запас также соответствует ее возрасту". А уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова отметила, что девочка "хорошо причесана, одета во все новое, легко идет на контакт", "аккуратна, хорошо слушается взрослых".

Фото: ok.ru/Мария Рудницкая

Вскоре в полицию обратилась бабушка малышки. Она захотела взять внучку к себе. Как сообщил Москве 24 источник в правоохранительных органах, бабушка проживает на Украине. Сейчас женщина готовит документы, чтобы забрать девочку. Источник пояснил, что у ребенка тоже украинское гражданство. Поэтому российская сторона отдаст девочку бабушке. Но до тех пор, пока вопрос о дальнейшей судьбе малышки не будет решен, после обследования в больнице кроху поместят в социальное учреждение.

Сначала в отношении матери девочки и ее сожителя возбудили уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка". Однако 20 мая прокуратура отказалась от уголовного преследования пары. Суд отпустил Марию и Шамиля на свободу. Молодые люди стремительно вышли на улицу и уехали, игнорируя вопросы журналистов. Мария все это время прятала свое лицо. В свою очередь, Следственный комитет с подобным решением не согласился. Следователи намерены в ближайшее время обжаловать постановление прокуратуры.

Вместе с тем, освобождение пары Москве 24 пояснил источник в правоохранительных органах. Он заявил, что поликлиника – безопасное место, где оставленной девочке ничего не угрожало. Поэтому статья "Оставление в опасности" отпала. То же касается и "Неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка" – отказ от крохи к этой статье не относится.

"Пока мы не имеем новых обстоятельств дела. Поэтому можем лишь констатировать нарушение юридической формы отказа от ребенка, что само по себе не является уголовно наказуемым деянием", – констатировал источник.

Фото: ok.ru/Мария Рудницкая

Возможные мотивы матери

Рассуждая о мотивах, побудивших Рудницкую отказаться от дочки, психиатр Александр Федорович предположил, что она либо психически не здорова, либо находится в стрессовой ситуации и под давлением, либо не хочет воспитывать дочь. "В конце концов, она могла просто отправить ребенка в детский дом. Но женщина выбрала незаконный путь", – отметил психиатр.



Александр Федорович психиатр Материнского инстинкта не бывает в природе в принципе. Если бы он существовал, то мы вели бы себя по-другому. Инстинкт – это то, что мы не можем контролировать никаким образом. Поэтому нельзя сказать, что мать девочки действовала, отключив или забыв про материнский инстинкт.

По его словам, если Мария решилась бросить дочку из-за того, что ее новый ухажер не хотел растить чужого ребенка, то эту ситуацию едва ли можно назвать стрессовой. "Под стрессом я понимаю, например, конфликт с родителями. Они могли не принять ребенка и давить на молодую мать. А тот факт, что бабушка сейчас готовит документы, чтобы забрать внучку себе, показывает, что давления не было", – считает Федорович.

Оставившая дочь в поликлинике мать и ее сожитель находятся в изоляторе

Он подчеркнул, что у Рудницкой могли быть и другие мотивы, но они лежат в социологической области, а не психологической. В свою очередь, профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников считает, что в этой ситуации "трудно говорить" о том, что на решение матери повлияли трудные материальные условия, отсутствие жилья или работы. "Иногда женщины просто не хотят заниматься детьми, видят в них помеху. Обычно так, как Мария, поступают женщины, у которых либо нет родных, либо нет с ними отношений. Например, одинокие девушки, родившие без мужа. Но тут ее мать готова взять ребенка. Нет сомнений, что она помогала бы дочери растить девочку", – сказал он.

Синельников заметил, что когда родителей лишают родительских прав, то чаще всего опекунство оформляют не чужие люди, а дедушки и бабушки. Он добавил, что поступок Рудницкой осуждается в обществе. Он также отметил один любопытный факт. Согласно опросам социологического факультета, если женщина бросает мужа из-за влюбленности в другого мужчину, большинство респондентов подобный поступок оправдывают. А когда мать бросает ребенка по той же причине – ее порицают. При этом эксперт убежден, что в обоих случаях распад семьи продиктован одним и тем же мотивом – "чистейшим проявлением эгоизма", замаскированным под "новую любовь".



Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Можно сколько угодно придумывать оправдания. Но если женщина поступает так со своим ребенком или мужем, то это значит, что для нее личные интересы важнее. Просто эта ситуация – крайность, а пока до крайности не доходит – общество не осуждает.

По его словам, чаще всего, чтобы мать отказалась от ребенка, нужно, чтобы от него отказались все остальные тоже – отец, дедушки и бабушки с обеих сторон. Но в обществе склонны винить в таких случаях только мать.

Фото: ok.ru/Мария Рудницкая

Профилактика отказов от детей

Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предложила создать новую службу помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. По ее мнению, важно, чтобы граждане могли "в режиме одного окна" узнать информацию о возможных социальных услугах. "Возможно, если бы женщина знала, куда ей можно обратиться, если бы вовремя включились в работу необходимые службы – этой ситуации можно было избежать", – процитировали Кузнецову в ее аппарате.

Инициативу омбудсмена поддержал и Синельников. Он уверен, что "люди должны быть информированы о цивилизованных способах решения своих проблем". "Создать службу, которая предотвращала бы распад семьи, стоит. Мы о своих правах и возможностях знаем очень мало. Даже оказавшись в трудной ситуации, не всегда наводим справки. Проблема правовой безграмотности в России весьма серьезна", – подчеркнул эксперт.



Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Теоретически женщина может отдать ребенка в детский дом. Но ее будут отговаривать, предлагать помощь, направлять на консультации у психолога. Кроме того, есть кризисные центры для женщин и их детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, где помогают сохранить семью.

"Важно также объяснить матери, что если она откажется от ребенка, то ей потом его никто не вернет. Она может передумать, но уже будет поздно. А желающих усыновить маленьких детей много. Так что если кто-то решится отказаться от ребенка, то это навсегда", – заключил Синельников.



Мария Шустрова, Дарья Васильцева