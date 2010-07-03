Оставленную в поликлинике девочку поместят в соцучреждение

Фото: Москва 24

Девочку, оставленную матерью в одной из поликлиник Москвы, после выписки из больницы временно поместят в социальное учреждение. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Как уточнили в ведомстве, девочка останется в учреждении соцзащиты, пока не решится вопрос об ее дальнейшем жизнеустройстве. Этим займутся органы опеки после того, как получат от правоохранительных органов необходимые документы.

Двухлетнюю девочку обнаружили без присмотра 16 мая в детской поликлинике № 15. Камеры наблюдения зафиксировали, как неизвестная женщина с медицинской маской на лице приносит малышку, а затем уходит. Обеспокоенные ситуацией врачи вызвали полицию.

Опросив свидетелей и работников поликлиники, правоохранители установили личность женщины, оставившей девочку. Ей оказалась 21-летняя Мария Рудницкая из Винницкой области Украины. Сама девушка и ее 27-летний сожитель были задержаны. На допросе Рудницкая призналась, что принесла дочь в поликлинику, а не в детское учреждение, потому что "не додумала".

20 мая суд отпустил Марию Рудницкую и ее сожителя. В действиях молодой матери не нашли состава преступления. Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела.

Между тем следствие намерено обжаловать данное решение. Об этом сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

По ее словам, следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия. "Следователи намерены дать объективную юридическую оценку всем фактам, связанным с оставлением ребенка без обеспечения условий его безопасности", - отметила Иванова.

В настоящее время двухлетняя девочка проходит лечение в детской инфекционной больнице № 6. Как рассказала главврач Ольга Жданова, у ребенка диагностировали легкую форму ОРВИ.