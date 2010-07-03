"Не додумала". Мать оставленной в поликлинике девочки объяснила свой поступок

Следственный комитет РФ предоставил видеозапись допроса задержанной матери, которая оставила свою дочь в поликлинике на севере столицы.
21-летняя женщина, рассказала, что сделала это из-за того, что не справлялась с обязанностями. Отвечая на вопрос, по какой причине девочку не передали в детское учреждение, задержанная сказала, что "не додумала".
Видео: СК РФ
Ранее женщину задержали для проведения следственных действий. Также были найдены другие родственники девочки. Сейчас они допрашиваются.
Девочку обнаружили 16 мая в поликлинике на Бутырской улице. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что ее привела неизвестная женщина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".
Ранее уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова предположила, что оставленную в поликлинике девочку могли украсть.
Омбудсмен также отметила, что ребенок легко ответил на вопрос о возрасте, заданном на украинском языке. Ответить на вопрос по-русски она не смогла.
Главврач детской городской инфекционной больницы № 6 Ольга Жданова, в свою очередь, сообщила, что у девочки диагностировали легкую форму ОРВИ.
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