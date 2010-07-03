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16:11

Возбуждено дело после оставления девочки в поликлинике

происшествия дети

16:11

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Фото: Москва 24

Следователи возбудили уголовное дело после того, как неизвестная женщина оставила двухлетнюю девочку в поликлинике на севере столицы. Об этом сообщает городской главк СК.

Расследование ведется по статьям "Оставление в опасности" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка".

Сейчас девочка находится под присмотром врачей, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники СК ищут женщину, бросившую ребенка, а также возможных родственников девочки, с которой сейчас работают психологи.

16 мая в детской поликлинике № 15 обнаружили оставленного без присмотра двухлетнего ребенка. Камеры сняли оставившую девочку неизвестную женщину.

Ребенок выглядит ухоженным, однако в силу возраста не может ничего о себе рассказать.

Узнавших девочку горожан просят сообщить любую известную им информацию. Те, кто знают место проживания ребенка или ее родственников, могут обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Москве по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28.

Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала Москве 24, что ранее видела девочку. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка.

Врачи сообщили, что оставленная в поликлинике девочка здорова

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