Оставленной в поликлинике девочкой занялся психолог

Помощь оставленной в поликлинике на севере столицы девочке оказывает психолог. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на городской департамент труда и социальной защиты населения.
"Утром сотрудники соцзащиты вместе с психологом посетили девочку в больнице. Ребенку примерно три года, она ухожена, в чистой одежде и с аккуратно заплетенными волосами. На теле нет синяков и ссадин", – отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что незнакомые люди не напугали девочку. До тех пор, пока ребенок будет в больнице, ее продолжат навещать сотрудники департамента. Они обеспечат девочку всем необходимым.
Следователи ищут родственников девочки, которую оставили в поликлинике на севере Москвы
16 мая в детской поликлинике № 15 обнаружили оставленную без присмотра двухлетнюю девочку. Камеры сняли неизвестную женщину, которая привела ее в медицинское учреждение. Сейчас ее ищут.
Родственников девочки, которая пока не умеет говорить, устанавливают.
Узнавших девочку горожан просят сообщить любую известную им информацию. Те, кто знают место проживания ребенка или ее родственников, могут обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел СК РФ по Москве по телефонам: 8-495-945-17-51 или 8-495-690-25-28.
Жительница столицы Анна Привезенцева рассказала Москве 24, что ранее видела девочку. Со слов женщины, видео и фото двухлетнего ребенка ей прислала соседка.
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