Могут ли девочку из захламленной квартиры вернуть матери

Эксперты признали невменяемой Ирину Гаращенко – мать девочки, найденной в захламленной московской квартире. Окончательное решение о ее психическом состоянии примет суд. Правозащитники отмечают, что диагноз Ирины не пожизненный, поэтому после лечения она может попробовать восстановить свои родительские права. Разбираемся, стоит ли сохранять семью в подобных ситуациях и насколько велика вероятность воссоединения матери и дочери.

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Переживает за дочь

Десятого марта в московской квартире обнаружили пятилетнюю девочку, живущую в антисанитарных условиях. Все помещения были захламлены мусором, а в шею малышки, одетой во все грязное, вросла резинка для волос. На плач ребенка полиции пожаловались соседи. Мать девочки задержали. В отношении нее возбудили дело по статье "Покушение на убийство". Сама Гаращенко вину не признает и считает ситуацию провокацией. Как минимум до 10 июня женщина пробудет под арестом.

Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) навестили Гаращенко в СИЗО "Бутырка", где женщина проходила психолого-психиатрическую экспертизу. Ответственный секретарь ОНК Иван Мельников рассказал, что сейчас она содержится в двухместной камере психиатрического отделения СИЗО. Он также отметил, что "ее диагноз не пожизненный".

"Эксперты НИИ Сербского признали женщину невменяемой… Возможно, после необходимого лечения она сможет восстановить свои родительские права. Женщина ведет себя внешне адекватно", – сказал правозащитник.

Он уточнил Москве 24, что возможность возврата девочки матери будут рассматривать органы опеки. Затем решение примет суд. Если решение о воссоединении будет принято, за семьей обязательно будет установлен контроль.



Иван Мельников ответственный секретарь ОНК Сохранение семьи крайне важно. Сама она говорила, что любит свою дочь. Когда мы ее посещали, она интересовалась судьбой девочки, переживала. Возможно, ее расстройство произошло из-за какого-то стресса. Отклонение может быть временным. Лечение уже началось. Надеюсь, что оно пройдет благополучно и что потом женщина все же сможет восстановиться в своих родительских правах, которые будут ограничены на время лечения.

Возможный диагноз

Скриншот телеканала Москва 24

Психиатр Александр Федорович рассказал Москве 24, что экспертиза, которую прошла Гаращенко, включает в себя ряд мероприятий. В их числе клиническое интервью у различных специалистов – психолога, психиатра, невролога. Кроме того, человек проходит психологические тесты. Его также обследуют на предмет употребления психоактивных веществ.



Александр Федорович психиатр Все это проводится для того, чтобы ответить на два вопроса, которые ставит суд или прокуратура. Первый – страдает ли человек каким-либо психическим расстройством. И если да – то каким. А второй – мог ли он в момент совершения деяния предполагать его последствия, отдавал ли себе отчет, как все может закончиться. Другими словами, был ли у обследуемого умысел.

Он отметил: в ситуации с Гаращенко выходит, что она месяцами ходила невменяемой, ведь она долго держала дочку в антисанитарных условиях. Поэтому сложно установить, был ли у нее умысел. Если суд подтвердит невменяемость женщины, то ее не посадят в тюрьму, а отправят на принудительное лечение в психиатрическую клинику закрытого типа.

"Когда есть заключение о невменяемости, то в обязательном порядке должен быть диагноз. Возможно, его не будут озвучивать. Но это может быть, например, расстройство шизофренного круга. Его суть сводится к тому, что человек обладает специфической формой мышления. В отличие от обычных людей, человек с такой болезнью не видит в своих действиях проблемы", – подчеркнул Федорович.

Без гарантий

Скриншот телеканала Москва 24

Психиатр считает, что, скорее всего, Гаращенко будет определена на принудительное лечение минимум на два года. Ежегодно будут проводиться комиссии, которые будут выяснять, можно ли выпустить ее на свободу. Потом суд решит, лишать ли женщину родительских прав. А на старте она будет лишь ограничена в правах.



Александр Федорович психиатр Девочка будет все это время находиться под опекунством либо кого-то из родственников, либо стороннего человека, которому позволят стать опекуном. Также возможен вариант, что она будет находиться в детском доме. А после лечения матери органы опеки соберут документы и направят их в суд, чтобы он решил, будет ли она в дальнейшем ограничена, лишена или восстановлена в родительских правах.

Он отметил, что такие психиатрические диагнозы, как шизофрения, ставят пожизненно. Но вопрос дееспособности и прав решается отдельно. В момент обострения мать могла не отдавать себе отчет, но после пройденной терапии она будет способна социализироваться, а в ее заболевании наступит ремиссия, полагает эксперт. Это значит, что она больше не может быть ограничена в своих родительских правах.

"Если женщина докажет, что может заботиться не только о себе, но и о ребенке, то девочку ей могут вернуть. Даже если она уже будет несколько лет проживать в опекунской семье. Это, как мне кажется, катастрофа, так как нет никаких гарантий, что состояние матери вновь не ухудшится. Это тонкий вопрос, так как восстановление в правах женщины может быть осуществлено за счет ребенка и его безопасности", – констатировал Федорович.

В свою очередь, источник в правоохранительных органах рассказал Москве 24, что на суде следователь представит не обвинительное заключение, а результат психолого-психиатрической экспертизы. Сроки последующего принудительного лечения определит консилиум врачей. Они же решат, когда Гаращенко сможет вернуться в общество.

"Что касается возвращения ребенка, в соответствии с федеральным законодательством женщина сможет подать документы на восстановление в родительских правах. Но на практике подобные запросы удовлетворяются крайне редко", – заключил источник.