Мать девочки из захламленной квартиры в Москве признали невменяемой

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Эксперты признали невменяемой Ирину Гаращенко – мать девочки, найденной в захламленной квартире в столице. Об этом рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.

Члены ОНК посетили женщину в СИЗО "Бутырка", где она проходит психолого-психиатрическую экспертизу.

"Эксперты НИИ Сербского признали женщину невменяемой", – цитирует ТАСС Мельникова.

По его словам, Гаращенко содержится в психиатрическом отделении СИЗО. Секретарь ОНК отметил, что ее диагноз не является пожизненным. Он предположил, что после лечения она сможет восстановить свои родительские права.

Правозащитник отметил, что женщина ведет себя внешне адекватно, не агрессивна и интересуется судьбой дочери. Она содержится в двухместной камере, ее соседка тоже проходила экспертизу в НИИ Сербского. Окончательное решение о вменяемости Гаращенко примет суд, заключил Мельников.

Пятилетнюю девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях. Плач ребенка услышали соседи. Мать девочки задержали. В отношении нее возбудили дело по статье "Покушение на убийство".

Арест женщины продлили до 10 июня. Следствие настаивало на этом, так как обвиняемая может оказать давление на свидетелей и свою дочь.

Сама Гаращенко отрицает вину и считает ситуацию провокацией. Она заявила, что органы опеки не помогали семье финансово, хотя она писала обращения.

Дочь женщины выписали из больницы. С ней работают психолог, логопед и педагоги.