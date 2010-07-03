Найденная в грязной квартире девочка слепила котенка омбудсмену Анне Кузнецовой

Пятилетняя девочка, найденная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе, подарила уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой котенка из пластилина. Это произошло во время приезда омбудсмена в социальный центр, где сейчас находится ребенок, сообщает РИА Новости.
"Когда я пришла, Люба меня сразу узнала. ...Мы вместе с ней слепили снеговика из пластилина, а после она мне сделала котенка, которого научилась лепить накануне с воспитателем", – рассказала Кузнецова. Также они погуляли по улице.
По словам омбудсмена, девочка легко идет на контакт, "улыбка не сходит с ее лица". Ребенок учится играть вместе с другими детьми, открыт для всего нового. Кузнецова обсудила с руководством центра дальнейший план пребывания девочки в учреждении. Сейчас с Любой занимаются психолог, логопед и педагоги.
Девочку обнаружили 10 марта в антисанитарных условиях в столичной квартире и направили в больницу. Позже была задержана мать ребенка. В отношении нее возбуждено дело по статье "Покушение на убийство", ей уже предъявили обвинение.
Ирина Гаращенко отрицает вину и считает ситуацию провокацией. По ее словам, она оставила ребенка одного "впервые в жизни". Кроме того, женщина не согласна с тем, что у нее в квартире была свалка. По информации СМИ, женщина задолжала за коммунальные услуги более 180 тысяч рублей.
Мужчина, представившийся ее сожителем, рассказал, что она работала финансовым консультантом, и денег у нее было достаточно.
Ранее Головинский районный суд отложил до 22 апреля рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Гаращенко.
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