Суд отложил иск о лишении родительских прав матери брошенной в квартире девочки

Головинский районный суд отложил до 22 апреля рассмотрение иска прокуратуры о лишении родительских прав Ирины Гаращенко, которая держала свою дочь в захламленной квартире. Об этом рассказала пресс-секретарь суда Александра Евдокимова
"Досудебная подготовка по делу Гаращенко продлена до 22 апреля до 15:00 и 15:05 для привлечения органов опеки по месту прохождения реабилитации ребенка", – цитирует ее Агентство "Москва".
10 марта полицейские и спасатели вызволили из квартиры на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в антисанитарных условиях. Ее плач услышали соседи. В отношении матери возбудили дело по статье "Покушение на убийство".
13 марта столичная прокуратура подала иск о лишении Гаращенко родительских прав. 14 марта отдел социальной защиты населения района Левобережный подал заявление об ограничении ее родительских прав. Гаращенко будет находиться под стражей до 10 мая. Вину женщина не признала, ситуацию же считает провокацией.
Девочку Любу сначала доставили в больницу, теперь она переехала в детский дом. Сейчас ребенок все понимает, но пока не разговаривает.
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