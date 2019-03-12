Что могло заставить мать "девочки-маугли" жестоко обращаться с ребенком

12 марта в Савеловском суде избирали меру пресечения Ирине Гаращенко – матери "девочки-маугли" из квартиры на Ленинградском шоссе. Она пробудет под стражей до 10 мая 2019 года. Сама Гаращенко считает, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. Свою вину женщина не признала.

Ранее женщину задержали и возбудили дело по статье "Покушение на убийство": она держала в нечеловеческих условиях свою пятилетнюю дочь. Так, например, на шее ребенка была обнаружена резинка для волос, которая буквально вросла в кожу малышки. Разбираемся, какие причины могли заставить мать так издеваться над собственным ребенком.

Фото: канал Москва 24

Тяжелое бремя

10 марта жители дома на Ленинградском шоссе вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники МВД выяснили, что в квартире находится ребенок без родителей, который громко плачет. С помощью спасателей полицейские вскрыли дверь и вошли в жилище, где увидели ужасную картину. Все было забито зловонным мусором и хламом, а на подоконнике сидела маленькая девочка в одной грязной рубахе и шапке. Оказалось, что малышка совершенно не умеет разговаривать, более того, у нее полностью отсутствуют какие-либо социальные навыки. Ребенок не был приучен спать на кровати, а также боялся воды.

Соседи часто жаловались на громкий плач ребенка. Но, как правило, на вопросы, где девочка, Гаращенко отвечала, что малышка у сестры, с няней или у подруги.

На первом допросе мать девочки рассказала, что растит дочь в одиночку и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять малышку дома одну на непродолжительное время. Ко всему прочему у москвички, по ее словам, есть долги по кредиту и коммунальным платежам. Якобы из-за них она даже хотела продать квартиру и пожить с дочерью у знакомого. После решения о мере пресечения Ирину также проверят на вменяемость.

Виноваты внешние факторы?

Психиатр Александр Федорович рассказал порталу Москва 24, что, скорее всего, у матери "девочки-маугли" есть психическое отклонение.

"Не имеет значения, действовала она намеренно или ненамеренно. Здесь разница абсолютно не велика, потому что действие и противодействие в законе приравниваются к преступлению. В нашем случае мы можем рассматривать ситуацию как нездоровую и в первом и во втором варианте", – пояснил специалист.

По его словам, последнее слово в любом случае будет за криминалистами, которые дадут заключение обвиняемой.

"Если родителям не удается воспитывать и растить ребенка должным образом, то никто не отменяет детские дома, куда ребенка можно передать, и государство будет о нем заботиться, и приемные семьи стоят в очереди за такими детьми", – отметил Федорович.



Александр Федорович психиатр Совершенно необязательно ребенка бросать в помойку, убивать его или что-то еще делать неправомерное, и передача в детский дом даже не осуждается в системе. Все остальное – отговорки ни о чем.

По его словам, никакие личные причины не могут оправдать жестокий поступок женщины. "Я считаю, что никаких социальных оправданий нет и быть не может", – добавил собеседник портала Москва 24.

Психиатр-криминалист и руководитель Центра правовой и психологической помощи Михаил Виноградов, в свою очередь, добавил, что, возможно, причиной такого поступка могла стать психологическая травма детства.

"А внешние факторы могли ухудшить ее психическое состояние. В такой ситуации мы говорим о выбросе наружу всех ее патологических черт, мыслей, желаний, и она вот так поступила с ребенком", – пояснил эксперт.

Фото: канал Москва 24

Плохие матери?

К сожалению, истории матерей, которые жестоко обращаются с детьми, не единичны. В феврале пугающий инцидент произошел в парке "Лосиный остров". В ночь на 18 февраля шестилетний мальчик был вынужден скитаться один по территории парка. Со слов матери, ребенок убежал и не вернулся, однако сам он утверждает, что женщина специально оставила его одного в наказание за попытку убийства собаки. Автомобилисты, которые привели мальчика погреться на АЗС, рассказали, что на ребенке был мешок со скотчем, который также был найден на месте происшествия – в мешке лежала детская варежка. Вскоре в автомобиле матери нашли три рулона скотча, волосы с детского кресла, а также отпечаток руки на пластиковой бутылке. Женщину арестовали до 18 апреля.

В Набережных Челнах 30-летняя мать выпрыгнула из окна пятиэтажного многоквартирного дома, пытаясь убить себя и своего четырехмесячного ребенка. К счастью, малыша удалось в последний момент вырвать из рук матери. Как сообщили СМИ, женщина тяжело переживала расставание с супругом.

Жительница Шиловского района Рязанской области попыталась убить своего маленького ребенка, бросив под товарный поезд. К счастью, мальчик выжил, но получил серьезные травмы. Мать признали виновной и приговорили к десяти годам исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год.

А 12 марта стало известно, что полицейские обнаружили брошенную пятилетнюю девочку в квартире в Раменском районе Подмосковья. Сотрудников правоохранительных органов вызвали жители дома на улице Гурьева, которые услышали плач ребенка. Со слов соседей, ребенок находился в квартире один с вечера 11 марта. Также было установлено, что девочка проживает в квартире вместе с матерью. Женщину привлекли к административной ответственности по статье "Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".