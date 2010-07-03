СК попросит арестовать мать столичной девочки-маугли

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Расследование дела о покушении на убийство пятилетней девочки, которую спасли из запертой квартиры, взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. В ближайшее время сотрудники ведомства попросят арестовать мать ребенка, сообщает пресс-служба СК.

Ребенка с признаками истощения, которого оставили без присмотра в антисанитарных условиях, нашли 10 марта. Дверь в квартиру открыли спасатели, которых вызвали соседи. На шее не умеюшей говорить девочки было украшение, вросшее в кожу.

Мать девочки уже задержали. Ей предстоит пройти медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. На допросе женщина рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена надолго оставлять ее в одиночестве.

Ко всему прочему у москвички есть долги по кредиту и коммуналке. Женщина заявила, что собиралась решить проблему, продав жилье. В дальнейшем она хотела переехать к своему знакомому вместе с ребенком.

"Эти сведения будут тщательно изучены следователями, в том числе на предмет того, могло ли желание выгодно продать жилплощадь послужить причиной противоправных действий матери, а также ее знакомого в отношении ребенка", – сказано в сообщении.

Криминалисты уже осмотрели квартиру, где жили мать и дочь, а также допросили сотрудников правоохранительных органов по району Левобережный, соседей, консьержа и управдома. Они также обратились в больницу, в которой наблюдался ребенок, за карточкой малолетней.

Следователи намерены оценить действия должностных лиц, которые должны были контролировать неблагополучную семью. Отдельное внимание уделят полицейским, которые не раз выезжали по адресу после звонков соседей, но не проявили должного внимания. Кроме того, сотрудники ведомства хотят наградить медалями тех, кто все-таки проявил бдительность.

