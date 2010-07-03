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00:44

Столичный омбудсмен пообещал разобраться в истории с запертой девочкой

происшествия

00:44

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Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться в истории с запертой в квартире пятилетней девочкой.

Омбудсмен заявил, что необходимо выяснить, почему социальные службы не знали о проблемах семьи и не смогли предотвратить подобную ситуацию.

"Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет, то странно все-таки... Это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит", – сказал Бунимович в эфире телеканала "Россия-24".

Он также добавил, что ситуация с состоянием здоровья и социальными навыками ребенка – под контролем врачей.

Запертую в квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку 10 марта обнаружили полицейские. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС.

Ребенка с признаками анорексии доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки была задержана. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщили в столичном главке СК, "на шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение". Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки "социальных навыков".

Соседи ранее рассказали телеканалу Москва 24 о семье девочки. По их словам, они услышали доносившиеся из квартиры детский плач и крик, после чего вызвали полицию.

Спасенную из квартиры на Ленинградском шоссе девочку передали врачам

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