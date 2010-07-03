Столичный омбудсмен пообещал разобраться в истории с запертой девочкой

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович пообещал разобраться в истории с запертой в квартире пятилетней девочкой.
Омбудсмен заявил, что необходимо выяснить, почему социальные службы не знали о проблемах семьи и не смогли предотвратить подобную ситуацию.
"Надо понять, почему, были ли сигналы, если нет, то странно все-таки... Это не дом отдельный, это квартира, значит, соседи и раньше должны были чувствовать, что происходит", – сказал Бунимович в эфире телеканала "Россия-24".
Он также добавил, что ситуация с состоянием здоровья и социальными навыками ребенка – под контролем врачей.
Запертую в квартире на Ленинградском шоссе пятилетнюю девочку 10 марта обнаружили полицейские. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС.
Ребенка с признаками анорексии доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки была задержана. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.
Как сообщили в столичном главке СК, "на шее у ребенка было обнаружено вросшее в кожу украшение". Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки "социальных навыков".
Соседи ранее рассказали телеканалу Москва 24 о семье девочки. По их словам, они услышали доносившиеся из квартиры детский плач и крик, после чего вызвали полицию.
Спасенную из квартиры на Ленинградском шоссе девочку передали врачам
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