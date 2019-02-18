"Есть разные гипотезы". Омбудсмен – о ночевавшем в лесу ребенке

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в столице взял на контроль инцидент с ребенком, который провел всю ночь один в национальном парке "Лосиный остров", сказал детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович.
По информации полиции, утром ребенка нашли, с ним с все нормально. Следователи возбудили уголовное дело по этому факту.
"Мы связались с МВД, департаментом соцзащиты, будем разбираться в этой истории, с тем чтобы понять, случайность ли это. Ситуацию мы контролируем, посмотрим, что там с семьей, и, если будет нужна наша вовлеченность, мы обязательно подключимся. Есть разные гипотезы того, что произошло", – цитирует Бунимовича РИА Новости.
По предварительным данным, примерно в 5:35 18 февраля женщина 1985 года рождения обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына 2012 года рождения. По ее словам, вечером 17 февраля женщина ехала в машине с ребенком мимо заповедника и по просьбе последнего заехала туда. В лесном массиве ребенок убежал и не вернулся.
Утром ребенок сам вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы. Мальчик выжил, его мать доставили в СК. У ребенка обнаружено переохлаждение.
Ранее сообщалось, что, когда водители привели мальчика на заправку, у него на голове был пакет, обмотанный скотчем. Сам ребенок заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок. Официального подтверждения этих сведений нет.
Об обмотанном скотчем ребенке рассказывала сотрудница заправки. Однако, когда журналисты телеканала попытались пообщаться с ней, включив камеру, женщина начала все отрицать.
У мальчика, которого мать оставила в лесу, был мешок на голове
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