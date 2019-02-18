Шестилетний мальчик выжил после ночи в московском лесу

Ребенка, потерявшегося в парке "Лосиный остров", передали медикам скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, добавив, что сотрудники ведомства выясняют обстоятельства исчезновения шестилетнего мальчика.
По данным СМИ, ребенок ночь провел в лесопарке "Лосиный остров". Мальчик нашелся живым через три часа после того, как его мать написала заявление о пропаже.
"Сегодня в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее шестилетний сын потерялся в парке "Лосиный остров" во время прогулки. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ребенок найден. Он передан бригаде скорой медицинской помощи", – рассказали в ведомстве Агентству "Москва".
Известно, что ребенок пропал еще накануне. Однако до раннего утра 18 февраля родители вели поиски самостоятельно. Мать мальчика обратилась в полицию в 06:00, а уже в 09:00 он сам вышел к автозаправке в районе Гольяново. Увидев ребенка, работники АЗС вызвали экстренные службы.
Сейчас мальчика осматривают врачи. По предварительным данным, угрозы для его здоровья нет.
По данным telegram-канала 112, мать мальчика в районе 22 часов 17 февраля решила погулять с сыном в парке "Лосиный остров", а потом ребенок убежал. Женщина всю ночь не могла его найти и обратилась утром в полицию.
Однако когда водители привели мальчика на заправку, у него на голове был пакет, обмотанный скотчем. Об этом рассказала правоохранителям сотрудница заправки. По информации Baza, мальчик заявил, что его мать отвела в лес, привязала к дереву и одела на голову мешок, однако ребенок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса. Официального подтверждения этой информации пока нет.
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