Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12:26

Мать ночевавшего в лесу мальчика доставили в СК

происшествия

12:26

Поделиться в социальных сетях:

Фото: телеграм-канал 112

Следователи завели уголовное дело после истории с потерявшимся в лесу шестилетним мальчиком. Его мать уже допрашивают с целью установления всех обстоятельств произошедшего, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

По данным ведомства, с заявлением об исчезновении сына женщина 1985 года рождения обратилась в полицию примерно в 05:35 18 февраля. С ее слов, воскресным вечером она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров". Затем мальчик сам попросил заехать в лесопарк, где в итоге сбежал и не вернулся.

На следующее утро ребенок сам вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы.

По предварительным данным, у ребенка обнаружено переохлаждение, сейчас его осматривают медики.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что когда водители привели мальчика на заправку, у него на голове был пакет, обмотанный скотчем. Сам ребенок заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и одела на голову мешок. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Об обмотанном скотчем ребенке рассказывала сотрудница заправки. Однако, когда журналисты телеканала попытались пообщаться с ней, включив камеру, женщина начала все отрицать.

"Ничего у него не было. Обычный ребенок. Я не видела, кто его привел. Я стояла на рабочем месте", – заявила сотрудница АЗС.

У ребенка, который потерялся в парке "Лосиный остров", обнаружили переохлаждение

происшествия

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика