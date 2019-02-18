Мать ночевавшего в лесу мальчика доставили в СК

Фото: телеграм-канал 112

Следователи завели уголовное дело после истории с потерявшимся в лесу шестилетним мальчиком. Его мать уже допрашивают с целью установления всех обстоятельств произошедшего, передает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка СК Юлию Иванову.

По данным ведомства, с заявлением об исчезновении сына женщина 1985 года рождения обратилась в полицию примерно в 05:35 18 февраля. С ее слов, воскресным вечером она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров". Затем мальчик сам попросил заехать в лесопарк, где в итоге сбежал и не вернулся.

На следующее утро ребенок сам вышел к заправке, где его заметили взрослые, которые позвонили в экстренные службы.

По предварительным данным, у ребенка обнаружено переохлаждение, сейчас его осматривают медики.

Ранее Telegram-канал 112 сообщил, что когда водители привели мальчика на заправку, у него на голове был пакет, обмотанный скотчем. Сам ребенок заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и одела на голову мешок. Официального подтверждения этих сведений пока нет.

Об обмотанном скотчем ребенке рассказывала сотрудница заправки. Однако, когда журналисты телеканала попытались пообщаться с ней, включив камеру, женщина начала все отрицать.

"Ничего у него не было. Обычный ребенок. Я не видела, кто его привел. Я стояла на рабочем месте", – заявила сотрудница АЗС.

