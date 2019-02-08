СК начал проверку после избиения подростка отцом в ТиНАО

Следственный комитет начал проверку после избиения 13-летнего подростка отцом в ТиНАО. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.
Как она рассказала Агентству "Москва", 13-летний мальчик с гематомами, ушибами, а также с инфицированным ожогом левой кисти был обнаружен сотрудниками полиции в одном из подъездов жилого дома утром 7 февраля. По словам подростка, накануне он поссорился с отцом. После чего тот избил его и выгнал из дома.
По данным следствия, мальчик проживает в опекунской семье вместе с двумя малолетними детьми. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также изучают условия жизни детей.
Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, в настоящее время 13-летнего подростка направили в реабилитационный центр. Сейчас с ребенком работают медики, психологи. Он также сообщил, что по семье, в которой проживал мальчик, сделан запрос в регион, где она раньше проживала.
Бунимович добавил, что для работы органов опеки и аппаратов уполномоченных по правам ребенка важно наладить связь между субъектами РФ, чтобы информация о приемных и опекунских семьях сразу переводилась из одного региона в другой при переезде семьи.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.