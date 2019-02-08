СК начал проверку после избиения подростка отцом в ТиНАО

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Следственный комитет начал проверку после избиения 13-летнего подростка отцом в ТиНАО. Об этом сообщила старший помощник главы Главного следственного управления СК России по городу Юлия Иванова.

Как она рассказала Агентству "Москва", 13-летний мальчик с гематомами, ушибами, а также с инфицированным ожогом левой кисти был обнаружен сотрудниками полиции в одном из подъездов жилого дома утром 7 февраля. По словам подростка, накануне он поссорился с отцом. После чего тот избил его и выгнал из дома.

По данным следствия, мальчик проживает в опекунской семье вместе с двумя малолетними детьми. В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, а также изучают условия жизни детей.

Как рассказал уполномоченный по правам ребенка в столице Евгений Бунимович, в настоящее время 13-летнего подростка направили в реабилитационный центр. Сейчас с ребенком работают медики, психологи. Он также сообщил, что по семье, в которой проживал мальчик, сделан запрос в регион, где она раньше проживала.

Бунимович добавил, что для работы органов опеки и аппаратов уполномоченных по правам ребенка важно наладить связь между субъектами РФ, чтобы информация о приемных и опекунских семьях сразу переводилась из одного региона в другой при переезде семьи.