"Ребенок постоянно выл". Соседи − о семье запертой в квартире девочки

Соседи рассказали телеканалу Москва 24 о семье девочки, которую заперли на несколько дней одну в квартире на Ленинградском шоссе.

По словам соседей, они услышали доносившиеся из квартиры детский плач и крик и сообщили об этом в полицию. Спасатели и полицейские вскрыли запертую дверь и пришли на помощь пятилетнему ребенку.

Жильцы дома отметили, что всегда воспринимали мать девочки как "нормальную женщину". По их словам, впечатление от общения с ней и то, что они увидели в квартире, "вообще не состыковывается".

На вопросы, где ребенок, женщина отвечала, что малышка либо у сестры, либо с няней, либо у подруги. Дебошей никогда не было, но время от времени слышались детские крики, вспоминают соседи. Тогда они вызывали участкового. Некоторые отметили, что раньше дружили с матерью девочки, но потом перестали общаться.

"Ребенок постоянно выл. Очень странные звуки издавал: то на плач похоже то как будто она сама с собой играла", − рассказала одна из соседок. "Запах вот этот давно уже здесь стоит, квартира давно уже отключена от водоснабжения", − добавила она.

Ранее полицейские обнаружили пятилетнюю девочку, запертую в квартире на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС. Ребенка с признаками анорексии доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки была задержана. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.

Как сообщила старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова, "на шее у ребенка было обнаружено вросшие в кожу украшение". Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки "социальных навыков".

За ситуацией следит и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она выясняет обстоятельства случившегося с ребенком, сказано на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.