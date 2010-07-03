"Ребенок постоянно выл". Соседи − о семье запертой в квартире девочки

Соседи рассказали телеканалу Москва 24 о семье девочки, которую заперли на несколько дней одну в квартире на Ленинградском шоссе.
По словам соседей, они услышали доносившиеся из квартиры детский плач и крик и сообщили об этом в полицию. Спасатели и полицейские вскрыли запертую дверь и пришли на помощь пятилетнему ребенку.
Жильцы дома отметили, что всегда воспринимали мать девочки как "нормальную женщину". По их словам, впечатление от общения с ней и то, что они увидели в квартире, "вообще не состыковывается".
На вопросы, где ребенок, женщина отвечала, что малышка либо у сестры, либо с няней, либо у подруги. Дебошей никогда не было, но время от времени слышались детские крики, вспоминают соседи. Тогда они вызывали участкового. Некоторые отметили, что раньше дружили с матерью девочки, но потом перестали общаться.
"Ребенок постоянно выл. Очень странные звуки издавал: то на плач похоже то как будто она сама с собой играла", − рассказала одна из соседок. "Запах вот этот давно уже здесь стоит, квартира давно уже отключена от водоснабжения", − добавила она.
Ранее полицейские обнаружили пятилетнюю девочку, запертую в квартире на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС. Ребенка с признаками анорексии доставили в реанимацию городской больницы. Мать девочки была задержана. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.
Как сообщила старший помощник главы столичного главка СК Юлия Иванова, "на шее у ребенка было обнаружено вросшие в кожу украшение". Кроме того, полицейские отметили отсутствие у девочки "социальных навыков".
За ситуацией следит и детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она выясняет обстоятельства случившегося с ребенком, сказано на странице Института уполномоченных по правам ребенка в Facebook.
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