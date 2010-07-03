Девочку нашли запертой в квартире на Ленинградском шоссе

Полиция начала проверку после обнаружения девочки, запертой в квартире на Ленинградском шоссе, сообщает Агентство "Москва".
Информация о плаче и крике ребенка поступила 10 марта. Прибывшие сотрудники полиции выяснили, что в квартире ребенок находится один.
Дверь вскрыли при помощи сотрудников МЧС. Ребенка доставили в реанимацию городской больницы. Установлена мать девочки, ее задержали.
Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице, ребенку пять лет. "Предварительно с отсутствием социальных навыков, признаками анорексии, а также на шее у девочки было обнаружено вросшее в кожу украшение", – говорится в сообщении.
По словам соседей, мать отсутствовала несколько дней, сейчас ее допрашивают. Возбуждено уголовно дело по статье о покушении на убийство.
"В ходе расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства города Москвы на предмет надлежащего осуществления контроля за условиями проживания малолетней", – заявили в столичном управлении СК.
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