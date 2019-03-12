Суд арестовал мать "девочки-маугли"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Судья Савеловского районного суда столицы удовлетворила ходатайство следствия об аресте безработной Ирины Гаращенко, которая держала свою пятилетнюю дочь в грязной захламленной квартире, передает Агентство "Москва".

"Избрать в отношении Гаращенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 10 мая", – огласила постановление судья.

Женщине инкриминируется статья "Покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии". Как сообщает ТАСС, подозреваемая заявила, что намерена обжаловать решение суда.

Следователи предполагают, что женщина на три дня оставила ребенка без еды, воды и света. Плач девочки, которая не умеет говорить и не приучена спать на кровати, услышали соседи. Они вызвали спасателей, и те вскрыли дверь.

Перед глазами людей, попавших в квартиру, предстали горы мусора, среди которых сидела девочка с вросшей в шею резинкой для волос. Сперва СМИ сообщали о признаках истощения у ребенка, однако врачи не подтвердили эту информацию. Ближайшую неделю с девочкой будут заниматься психологи и неврологи.

Мать ребенка вскоре задержали и допросили. Ирина Геращенко рассказала, что воспитывает дочь одна и вынуждена часто оставлять ее одну, когда уходит на работу или по делам. Кроме того, женщина хотела продать квартиру, чтобы погасить долги по кредиту и коммуналке.

Ранее Ирина Гаращенко заявила, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. В суде Гаращенко добавила, что будет бороться за свою дочь. При этом она призналась, что не знает, где находится отец девочки. Женщина также заявила, что в ее квартире не было беспорядка. Объяснить, откуда там взялось столько мусора, она не смогла.

Со слов соседей, девочка постоянно выла. При этом ребенка никто не видел. На все вопросы женщина отвечала, что дочь гостит у родственников, знакомых или гуляет с няней.

Плач девочки беспокоил жильцов, они не раз вызывали полицию, которая не проявила должного внимания. В итоге стражи порядка тоже стали фигурантами дела, наряду с сотрудниками соцзащиты.

Расследование дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Криминалисты собираются оценить действия представителей опеки и поликлиники, в которой некогда наблюдалась девочка.

