Следователи просят помощи в деле о девочке-маугли

Следственный комитет РФ собирает информацию о пятилетней девочке, которую спасли из запертой квартиры. Информация опубликована на сайте ведомства.
"Любая, даже малозначительная, на первый взгляд, деталь может помочь разобраться в обстоятельствах произошедшего", – указано в сообщении. Уточняется, что граждане, которые знакомы с матерью девочки, а также те, кто стал свидетелем планируемых сделок с недвижимостью, могут обратиться к следователям по телефонам: 8 (495) 690-25-28, 8 (495) 690-65-53.
В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе.
Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. На шее не умеющей говорить девочки было украшение, вросшее в кожу. Ребенка передали в медучреждение. Специалисты уже приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки.
Вопрос о дальнейшей судьбе ребенка решат после выписки. Если не получится быстро подыскать кровных родственников или приемную семью, девочку отправят в учреждение, где ей займутся психологи.
Мать девочки уже задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Женщине предстоит пройти медицинскую и психолого-психиатрическую экспертизы. На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена надолго оставлять ее в одиночестве. У нее скопились долги по кредиту и коммуналке. Женщина заявила, что собиралась решить проблему, продав жилье. В дальнейшем она хотела переехать к своему знакомому вместе с ребенком.
Жильцы дома отметили, что всегда воспринимали мать девочки как "нормальную женщину". По их словам, впечатление от общения с ней и то, что они увидели в квартире, "вообще не состыковывается".
Расследование дела взял на контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Женщине, чью дочь нашли в запертой квартире, грозит до 25 лет тюрьмы
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