"Нюхает продукты и боится воды". Стало известно состояние девочки-маугли

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Медики, осмотревшие девочку из заваленной мусором столичной квартиры, говорят, что она находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в РФ Анну Кузнецову.

Омбудсмен успела не только поговорить с докторами, но и увидеть саму девочку. Со слов Кузнецовой, появившаяся ранее информация об истощении ребенка не подтверждается.

"Она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки. Не приучена спать на кровати – с большим трудом удалось ее уложить. Боится воды", – рассказала Кузнецова.

Сейчас специалисты приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки. Тем временем сотрудники соцзащиты собираются подать иск с требованием ограничить мать ребенка в родительских правах.

Представители городского департамента труда и социальной защиты населения выясняют, есть ли у девочки другие родственники. Вопрос о дальнейшей судьбе ребенка решат после выписки. Если не получится быстро подыскать кровных родственников или приемную семью, девочку отправят в учреждение, где ей займутся психологи и другие специалисты.

В ведомстве добавили, что мать и дочь не состоят на социальном обслуживании в центре поддержки семьи и детства.

"Сигналов от соседей или жителей дома также сотрудники соцзащиты не получали. Специалисты органов опеки посетили девочку в больнице, ей будет оказана вся необходимая помощь. Пока ребенок будет на лечении и обследовании, ее ежедневно будут посещать сотрудники соцзащиты", – добавили в пресс-службе.

Накануне девочку нашли в запертой квартире на Ленинградском шоссе. Дверь в помещение открыли спасатели, вызванные соседями. Комнаты в помещении были завалены мусором, среди которого сидел ребенок, который издавал звуки и не говорил.

При осмотре на шее девочки нашли украшение, которое вросло в кожу. Мать ребенка вскоре задержали. В ближайшее время следователи намерены попросить суд арестовать женщину по подозрению в покушении на убийство. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Криминалисты установили, что соседи не раз вызывали полицейских, когда из квартиры доносился детский плач. Однако те не уделили ситуации должного внимания. Вопросы у следователей вызывает и работа органов опеки, а также медучреждения, где наблюдалась девочка.

Мать ребенка призналась, что часто оставляла дочь одну, уходя на работу или по делам. Отца в семье не было. Кроме того, у женщины накопились долги по кредиту и коммуналке. Она хотела погасить их, продав квартиру.

