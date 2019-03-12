Мать "девочки-маугли" считает ситуацию с ее арестом провокацией

Москвичка Ирина Гаращенко, которая, как полагает СК, на несколько дней оставила пятилетнюю дочь в запертой квартире без еды и воды, считает, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. Об этом женщина заявила на заседании суда, где ей должны избрать меру пресечения, передает Агентство "Москва".
В суде Гаращенко добавила, что будет бороться за свою дочь. При этом она призналась, что не знает, где находится отец девочки. Женщина также заявила, что в ее квартире не было беспорядка. Объяснить, откуда там взялось столько мусора, она не смогла.
"Я не понимаю, что произошло в квартире. Я хочу сама выяснить, почему в квартире был мусор. Этого не было. Я сама не понимаю, что там произошло, я не видела это воочию еще", – заявила она.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по наблюдениям специалистов, ребенок обладает необходимыми социальными навыками: аккуратно ест, что-то уронив, поднимает и кладет обратно на стол; пользуется ложкой, пьет из чашки, вставляет трубочку в пакет с детским соком, умеет рисовать, используя карандаши и фломастеры; играет с куклами и проявляет интерес к книгам. При этом она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт и улыбается.
10 марта ребенка нашли в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли спасатели, которых вызвали соседи, услышавшие плач девочки. Оказалось, что ребенка с вросшей в шею резинкой для волос оставили среди кучи мусора.
Сейчас девочка находится в больнице. Ее дальнейшую судьбу решат после выписки. Родственников ребенка ищут.
Расследование ведется по статье "Покушение на убийство". Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Со слов соседей, они не раз слышали крики девочки и вызывали полицию, которая не реагировала на ситуацию. Вопросы у следователей есть и к сотрудникам соцзащиты. Кроме того, криминалисты собираются изучить медицинскую карту ребенка из местной поликлиники.
В Москве избирают меру пресечения матери девочки-маугли, которую нашли в запертой квартире
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.