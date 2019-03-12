Мать "девочки-маугли" считает ситуацию с ее арестом провокацией

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Москвичка Ирина Гаращенко, которая, как полагает СК, на несколько дней оставила пятилетнюю дочь в запертой квартире без еды и воды, считает, что ситуация вокруг ее ареста является провокацией. Об этом женщина заявила на заседании суда, где ей должны избрать меру пресечения, передает Агентство "Москва".

В суде Гаращенко добавила, что будет бороться за свою дочь. При этом она призналась, что не знает, где находится отец девочки. Женщина также заявила, что в ее квартире не было беспорядка. Объяснить, откуда там взялось столько мусора, она не смогла.

"Я не понимаю, что произошло в квартире. Я хочу сама выяснить, почему в квартире был мусор. Этого не было. Я сама не понимаю, что там произошло, я не видела это воочию еще", – заявила она.

Как рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, по наблюдениям специалистов, ребенок обладает необходимыми социальными навыками: аккуратно ест, что-то уронив, поднимает и кладет обратно на стол; пользуется ложкой, пьет из чашки, вставляет трубочку в пакет с детским соком, умеет рисовать, используя карандаши и фломастеры; играет с куклами и проявляет интерес к книгам. При этом она немного пугается чужих людей, но когда ей предлагают поиграть, идет на контакт и улыбается.

10 марта ребенка нашли в одной из квартир дома на Ленинградском шоссе. Дверь вскрыли спасатели, которых вызвали соседи, услышавшие плач девочки. Оказалось, что ребенка с вросшей в шею резинкой для волос оставили среди кучи мусора.

Сейчас девочка находится в больнице. Ее дальнейшую судьбу решат после выписки. Родственников ребенка ищут.

Расследование ведется по статье "Покушение на убийство". Дело взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин. Со слов соседей, они не раз слышали крики девочки и вызывали полицию, которая не реагировала на ситуацию. Вопросы у следователей есть и к сотрудникам соцзащиты. Кроме того, криминалисты собираются изучить медицинскую карту ребенка из местной поликлиники.

