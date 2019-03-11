Почему девочку-маугли из московской квартиры спасли только сейчас

Всю страну потрясла новость из Москвы. В квартире на севере столицы обнаружили пятилетнюю девочку-маугли, живущую в куче мусора. Ребенок был срочно доставлен в реанимацию одной из городских больниц. Следователи возбудили дело по статье "Покушение на убийство", а мать девочки задержали. Кроме того, Следственный комитет проверит действия органов опеки и полиции, при которых ребенок прожил в ужасных условиях не один год. Узнайте, почему малышку удалось спасти только сейчас и что грозит ее матери.

Резинка для волос вросла в шею

Скриншот телеканала Москва 24

Источник в правоохранительных органах поделился с порталом Москва 24 подробностями жизни девочки. По-видимому, 47-летняя мать решила убить дочку, причем с особой жестокостью. Длительное время женщина удерживала ребенка в квартире, не давая выйти наружу. Она не давала дочери предметы первой необходимости, продукты питания, спальное место. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливал горло и врастал в кожный покров.

К счастью, замыслам родительницы не суждено было сбыться. В ночь на 10 марта соседи вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники МВД выяснили, что в квартире плачет ребенок, причем с ним нет взрослых. С помощью спасателей МЧС правоохранители вскрыли дверь и вошли в жилище.

Следственный комитет обнародовал кадры трехкомнатной квартиры, в которой жила кроха. Все жилище по колено было забито зловонным мусором. А на подоконнике кухни сидела маленькая девочка в одной грязной рубахе и шапке. Оказалось, что ребенок совершенно не умеет разговаривать, более того, у нее полностью отсутствуют какие-либо социальные навыки. Поэтому в СМИ ребенка быстро прозвали "Маугли".

Девочку немедленно доставили в реанимацию одной из городских больниц. Медики выяснили, что у малышки – ОРВИ, инородное тело в мягких тканях области шеи, гнойный отит. Врачи прооперировали шею девочки и удалили вросшую резинку для волос.

Свидетельства соседей



Видео: YouTube/Следственный комитет Российской Федерации

По словам соседей, мамы девочки практически никогда не было дома. Согласно информации столичного МВД, после обнаружения ребенка она была задержана в кратчайшие сроки. СМИ обнародовали видео, по кадрам которого ясно, что женщину помогли задержать соседи. Они же и забили тревогу после того, как девочка плакала несколько дней подряд. Причем оказалось, что жильцы дома переживали за судьбу ребенка давно, неоднократно обращались к полицейским, однако семья до сих пор не стоит на учете в опеке и ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних).

Теперь следователи проверят работу полицейских и органов опеки. Более того, как оказалось, и на этот раз квартиру вскрыли чуть ли не чудом. "Соседи неоднократно вызывали полицию, но те, в свою очередь, не проявили должного внимания. Лишь одна сотрудница полиции настояла на том, чтобы сотрудники МЧС РФ вскрыли квартиру. В связи с этим будет дана юридическая оценка действиям сотрудников полиции, приезжавших ранее по вызову соседей", – сообщается на сайте СК РФ.

Несмотря на неоднократные жалобы, в целом, соседи всегда воспринимали мать девочки как "нормальную женщину". По их словам, впечатление от общения с ней и то, что открылось взорам в квартире, "вообще не состыковывается".

Как правило, на вопросы, где девочка, женщина отвечала, что малышка у сестры, с няней или у подруги. В полицию соседи обращались, когда детские крики становились слишком громкими.





соседка Ребенок постоянно выл. Очень странные звуки издавал: то на плач похоже, то как будто она сама с собой играла.

"Запах вот этот давно уже здесь стоит, квартира давно уже отключена от водоснабжения", − добавила она.

Ход следствия

Девочку-маугли спасли из квартиры на Ленинградском шоссе

Стали известны детали первых допросов матери девочки. Женщина пояснила, что растит дочь одна и вынуждена, уходя на работу либо по делам, оставлять малышку дома одну на непродолжительное время. Женщина также пожаловалась на долги по кредитам и коммунальным платежам. Якобы из-за них она даже хотела продать квартиру и пожить с дочерью у знакомого.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате Следственного комитета ход расследования уголовного дела. Кроме того, в ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения в отношении матери девочки.

Вместе с тем, не все согласны со статьей, вменяемой женщине. "Я не совсем согласен с основаниями. Я считаю, что это статья по ненадлежащему выполнению обязанностей по воспитанию ребенка, связанная с жестоким обращением. Санкция – до трех лет лишения свободы", – сказал порталу Москва 24 член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров.





Ринат Мещеров адвокат И к этому можно добавить оставление в опасности.

По его словам, безусловно, необходимо лишение матери родительских прав. Ребенка должны немедленно изъять органы опеки. А мать привлечь к уголовной ответственности. "Конечно, необходимо дать оценку действиям органов опеки. У ребенка что-то вросло в шею, это за один день не происходит, соответственно, органы опеки должны были эту ситуацию контролировать", – отметил адвокат.

Он подчеркнул, что в любом случае ребенок должен быть зарегистрирован по месту жительства. Если девочка не ходила в детский сад, то у матери было на это право. Но тем не менее в районных учреждениях здравоохранения информация о ребенке точно есть.

"К сожалению, в последнее время много подобных случаев. Глядя на эти ситуации, мы не можем говорить, что раз никто не обращался, значит – никто не виноват. Исходя из менталитета наших людей, скорее всего, об этой семье всем давным-давно было известно. Когда ребенок в опасности, необходимо отринуть все сомнения и обратиться в правоохранительные органы", – заключил Мещеров.

Общественная реакция

Матери девочки-маугли грозит тюремный срок за жестокое обращение с дочерью

Ситуацию с девочкой-маугли взяла на личный контроль и детский омбудсмен Анна Кузнецова. На своей странице в Facebook уполномоченная по правам ребенка поделилась тем, как ее потрясла эта история.

"Друзья, слов нет, снова "ребенок-невидимка"! Девочку нашли в квартире на Ленинградском в берлоге из мусора. Маму уже допрашивают, заведено уголовное дело, вернее, допрашивают женщину, которая, по всей видимости, ее родила", – написала Кузнецова.

Она уточнила, что ребенку в больнице оказывается вся необходимая помощь. "Не верится, что недалеко от центра Москвы совсем-совсем никто не замечал мусорную кучу с ребенком", – изумилась омбудсмен.

Чуть позже она навестила ребенка в больнице. По словам Кузнецовой, появившаяся ранее информация об истощении ребенка не подтвердилась.

"Она достаточно упитанная, но ребенок не разговаривает. Фрукты, продукты, которые мы ей предлагали, она сначала нюхает, потом берет в руки", – рассказала омбудсмен.





Анна Кузнецова детский омбудсмен Не приучена спать на кровати – с большим трудом удалось ее уложить. Боится воды.

История крохи из московской квартиры, к сожалению, – не исключение. Как отметили в СК РФ, только за последнее время сразу в нескольких регионах страны возбуждены аналогичные уголовные дела. Так, в Санкт-Петербурге мать убила сына, доведя его до истощения, а в Кировской области женщина убила дочь, оставив ее без еды и воды. В самой столице недавно женщина попыталась избавиться от сына, оставив его связанным в лесу.