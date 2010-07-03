Брошенная в квартире девочка-маугли начала говорить

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Обнаруженная в захламленной квартире на Ленинградском шоссе девочка начала говорить, рассказал радиостанции "Говорит Москва" главврач Детской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов.

"Она делает все, что ей говорят. Показывает на кукле глазки, нос, уши. У себя показывает. Она все понимает. Но, видимо, в результате стресса острого или хронического она временно перестала говорить", – отметил он.

По словам Османова, девочка стала произносить отдельно какие-то слова. Также она откликается на свое имя. "Улыбается, никого не пугается", – добавил врач.

Он пояснил, что девочка достаточно упитанная, без признаков недостатка питания. Охотно ест и не боится приборов. Пока что побаивается принимать душ, отметил главврач.

"Физическое состояние у нее сейчас ближе к удовлетворительному. У нее были признаки респираторной инфекции. Каких-то серьезных изменений внутренних органов нет", – сообщил Османов.

Он уточнил, что после выписки из больницы девочку отправят в санаторий, где займутся ее психологической реабилитацией. В дальнейшем за ребенком будут следить органы опеки.

В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в квартире. Она находилась в антисанитарной обстановке и была очень грязной.

Ребенок не имел социальных навыков и не разговаривал. В шею девочки вросла спиральная резинка для волос. По словам Османова, сейчас этот предмет хирургически удален.

"Это не похоже на какое-то удушение. Девочка была не очень ухожена, и на фоне отсутствия гигиены это привело к тому, что резинка буквально въелась в кожу", – заявил врач.

Мать девочки задержали. Следствие просит суд арестовать женщину по подозрению в покушении на убийство. На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.