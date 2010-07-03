Сотрудники полиции и соцзащиты стали фигурантами дела девочки-маугли

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Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении сотрудников органов соцзащиты и полиции после обнаружения пятилетней девочки в квартире жилого дома на Ленинградском шоссе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

В ходе расследования дела о покушении на убийство ребенка выяснилось, что ни полицейские, ни работники местного отдела соцзащиты населения не принимали никаких мер по проверке условий проживания девочки и исполнения 47-летней Ириной Гаращенко родительских обязанностей.

Также установлено, что вросший в кожу девочки предмет является не украшением, а полиэтиленовым шнурком, который мать повязала ей на шею. Накануне родителя задержали. Она призналась, что часто оставляла дочь одну, уходя на работу или по делам.

Женщине, чью дочь нашли в запертой квартире, грозит до 25 лет тюрьмы



Девочку нашли в запертой квартире на Ленинградском шоссе, после того, как соседи вызвали спасателей. Комнаты в помещении были завалены мусором, среди которого сидел ребенок, который издавал звуки и не говорил.

В ближайшее время следователи намерены попросить суд арестовать женщину по подозрению в покушении на убийство. Расследование дела взял на контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Также в ситуации с запертой девочкой обещал разобраться уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.