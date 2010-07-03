Брошенная в квартире девочка-маугли пролежит в больнице неделю

Фото: канал Москва 24

Пятилетнюю девочку, брошенную в одной из квартир в Москве, планируют выписать из больницы через семь-восемь дней.

"Учитывая, что мы планируем лечение с психологами и неврологами, лечение займет еще где-нибудь в районе семи-восьми дней", – цитирует телеканал Москва 24 главного врача Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.

В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. Ребенка передали в медучреждение. Специалисты приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки.

Соседи уверяют, что часто слышали детский плач и вызывали полицию. Однако сотрудники правоохранительных и социальных служб не обращали на эти жалобы должного внимания. В отношении сотрудников органов соцзащиты и полиции возбуждено уголовное дело о халатности.

Мать девочки задержали, в ближайшее время следователи намерены попросить суд арестовать женщину по подозрению в покушении на убийство. На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.

Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Москва 24, что 47-летняя мать решила убить дочку. Длительное время она удерживала ребенка в квартире, не давая выйти на улицу. Она не давала дочери предметы первой необходимости, продукты питания, спальное место. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.

