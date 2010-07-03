Брошенная в квартире девочка-маугли пролежит в больнице неделю

Пятилетнюю девочку, брошенную в одной из квартир в Москве, планируют выписать из больницы через семь-восемь дней.
"Учитывая, что мы планируем лечение с психологами и неврологами, лечение займет еще где-нибудь в районе семи-восьми дней", – цитирует телеканал Москва 24 главного врача Детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаила Османова.
В минувшее воскресенье, 10 марта, в Москве сотрудники МЧС и МВД спасли пятилетнюю девочку, оставленную без присмотра в квартире. Правоохранителям поступило сообщение о плаче и крике ребенка в одной из квартир на Ленинградском шоссе. Девочка находилась в квартире одна, в антисанитарной обстановке, была очень грязной. Ребенка передали в медучреждение. Специалисты приступили к лечению ряда заболеваний, обнаруженных у девочки.
Соседи уверяют, что часто слышали детский плач и вызывали полицию. Однако сотрудники правоохранительных и социальных служб не обращали на эти жалобы должного внимания. В отношении сотрудников органов соцзащиты и полиции возбуждено уголовное дело о халатности.
Мать девочки задержали, в ближайшее время следователи намерены попросить суд арестовать женщину по подозрению в покушении на убийство. На допросе она рассказала, что воспитывает дочь одна, поэтому вынуждена оставлять ее в одиночестве.
Источник в правоохранительных органах сообщил порталу Москва 24, что 47-летняя мать решила убить дочку. Длительное время она удерживала ребенка в квартире, не давая выйти на улицу. Она не давала дочери предметы первой необходимости, продукты питания, спальное место. На шее девочки также была обнаружена пластиковая резинка для волос, закрепленная таким образом, что по мере роста ребенка она все больше сдавливала горло и врастала в кожный покров.
Полиция игнорировала жалобы соседей о судьбе девочки-маугли
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.